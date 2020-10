¿Cuándo fue la última ocasión que Cruz Azul tuvo un campeón de goleo?

Desde el 2009 la Máquina no puede presumir tener al máximo romperredes de la competencia.

mantiene viva la esperanza de coronarse campeón en el Guardianes 2020, y así romper una maldición de 23 años sin levantar el trofeo de la . La Máquina ha desarrollado un buen futbol, y tiene un plantel con la calidad necesaria para ser considerado como uno de los candidatos.

Sin embargo, la sequía del campeonato no es la única que arrastran los Celestes. Pese a haber tenido grandes jugadores en tiempos recientes, desde hace once años no pueden presumir contar con el campeón de goleo en sus filas. El último fue Emanuel Villa, que en el Apertura 2009 acumuló 17 dianas.

En este 2020, el señalado para romper este maleficio es Cabecita Rodríguez. El artillero charrúa suma doce, teniendo dos anotaciones de ventaja sobre André-Pierre Gignac con solo dos cotejos por disputar.

A continuación, en Goal te presentamos la tabla de goleo y el recuento histórico de los artilleros Celestes que pudieron presumir este galardón.

TABLA DE GOLEO

TODOS LOS CAMPEONES DE GOLEO DE CRUZ AZUL