Cuando el Real Madrid pudo fichar a Monchi pero se fue al Sevilla

El director deportivo pudo recalar en Chamartín como jugador del Castilla, aunque acabó en Nervión.

Ramón Rodríguez "Monchi" volverá al Sevilla a partir del 1 de abril, tal y como anunció el propio club hispalense este domingo. Y volverá a la que es su casa tras su paso por la . Años atrás, en realidad, su casa pudo haber sido el Santiago Bernabéu.

DAZN en España: qué deportes ofrece, cuánto vale y cómo usarlo

En marzo de 2017, el que fuera portero del dejó el club de Nervión tras más de 20 años, casi una decena de títulos después y habiendo revolucionado su historia a base de fichajes brillantes. No pudo repetir semejante trabajo en la Roma, pero los italianos alcanzaronon unas históricas semifinales de con él como director deportivo la campaña pasada.

Antes de brillar en los despachos, Monchi fue portero y antes de eso era un joven jugador del San Fernando en Tercera División que soñaba con llegar a la élite. Lo hizo de la mano del Sevilla, pero antes rechazó al Castilla en 1988.

"Antes de fichar por el Sevilla fui a probar una semana con el Madrid, con el Castilla. El entrenador era Vicente del Bosque, el segundo García Remón y el entrenador de porteros Miguel Ángel. Era el 88. Fui a probar con el Madrid la misma semana que el Español juega la final de la UEFA con el . La vi en el Hotel Centro Norte. La verdad es que fui un poco reacio a esa prueba. Pensaba que podían venir ellos a verme a mí con el San Fernando cuando quisieran en lugar de al revés. Entrené dos días y al tercero dije que me iba. Teníamos un partido muy importante contra el Montilla en el que nos jugábamos el ascenso a 2ªB. Curiosamente, a ese partido vinieron Juan Arza y Pablo Blanco y me dijeron directamente: «Monchi, el lunes te vienes a Sevilla para firmar». En el Madrid no estaban tampoco especialmente convencidos conmigo y yo era un poco rebelde. Estaba muy involucrado con el ascenso de mi equipo, también tenía mis estudios y no quería quitarme. Por eso al Madrid les dije que o me firmaban o me iba y me dijeron que me fuera. No sé si me habrían fichado aunque me hubiera quedado de todas formas, tampoco era tan bueno yo", desveló en una entrevista a Jot Down.

En ese momento, el Real Madrid se quedó sin un prometedor portero que jugó durante más de una década entre Primera y Segunda División pero también el que se acabaría convirtiendo en uno de los mejores directores deportivos del mundo, una figura que curiosamente, nunca ha tenido especial peso en el Real Madrid de Florentino Pérez.