Cuando el 'Frenkismo' conoció a Koundé y a Jordán

El central francés se destapó con un auténtico golazo, mientras que el centrocampista, sin club de fans, lideró a su equipo en la medular.

La victoria del Sevilla sobre el Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey ha provocado que sus aficionados se ilusionen con volver a estar en una final. El equipo de Nervión tuvo más acierto en las áreas que su rival y se llevó una importante renta que aún tendrá que hacer buena en la vuelta en el Camp Nou.

Los pupilos de Julen Lopetegui hicieron un gran partido coral en el que prácticamente todos sus jugadores rayaron a un gran nivel pero en el que Jules Koundé y Joan Jordán se destaparon como los mejores de su equipo. Tampoco se puede olvidar la exhibición de Ivan Rakitic, que ante sus ex compañeros quiso recordarles a los miles de culés que le masacraron en las redes sociales durante los dos últimos años que es uno de los mejores centrocampistas que se ha puesto la camiseta del Barcelona aunque sea menos mediático que el 'Frenkismo', término que no se refiere al jugador y sí a esa corriente de crear clubes de fans de jugadores antes de que casi se hayan puesto la camiseta o hayan ganado algún título, o no tenga sangre de La Masia como Riqui Puig.

Nunca es tarde para conocer a Koundé

Al margen del reivindicativo gol del croata, la de este miércoles fue la noche en la que el gran público de España conoció a Jules Koundé. Aquellos que desprecian la Europa League como una competición menor o que sólo ven los partidos de fútbol cuando juegan el Real Madrid o el Barcelona se han perdido 18 meses de fútbol del francés. Por suerte para ellos, el defensa aún tiene 22 años y aún están a tiempo de subirse a su barco. Mientras que piden su fichaje para sus equipos pueden también preguntarse cómo Monchi le ha vuelto a meter 20-0 a todos sus directores deportivos y en unos meses se lo va a cobrar a precio de oro. Al menos por los 80 millones de euros de la cláusula, que ahora mismo se antojan hasta baratos visto lo visto.

El gol que anotó este miércoles acabará siendo probablemente uno de los mejores de su carrera. Sin embargo, al acabar el partido el francés no se mostraba satisfecho y aseguraba que "siempre hay cosas que se pueden mejorar". Precisamente eso mismo repetía el año pasado cuando le preguntaban por algunas ocasiones que fallaba. Su propósito de enmienda ya surte efecto y esta temporada ya ha marcado 3 goles y ha mejorado los 2 tantos que hizo el curso pasado.

Los números de su partido fueron sencillamente espectaculares. Koundé fue el tercer jugador del Sevilla que más veces tocó el balón, el segundo que dio más pases con acierto y el segundo que más veces remató. Atrás fue un muro para los atacantes del Barça, interceptó 2 balones, recuperó 1 y realizó una entrada con éxito.

Jordán contra los ismos

Algo parecido a lo de Rakitic le ocurrió a Joan Jordán. El centrocampista firmó probablemente su mejor partido en el Sevilla y lideró a su equipo en casi todas las estadísticas: pases acertados (62), toques de balón (86), disputas de balón (18), recuperaciones (14) y entradas (3). Con la ayuda del omnipresente Fernando y del ya comentado Rakitic se merendaron a la medular del Barça especialmente en la primera parte.

Sin duda, el catalán no tiene club de fans como Frenkie De Jong o Pedri pero a la hora de la verdad impuso su fútbol al de los centrocampistas del Barcelona. El primer round se lo ha apuntado el Sevilla y para la vuelta Koeman ya sabe lo que tendrá enfrente. El Frenkismo ya se ha enterado por qué el Sevilla ha ganado la Europa League otra vez, sí otra vez, o por qué está a sólo un punto del Barça en LaLiga.