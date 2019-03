Cuando Dusan Tadic pudo jugar en LaLiga

El serbio es el jugador de moda en Europa tras su exhibición en el Bernabéu y el Sevilla pudo ficharlo en el verano de 2014 pero prefirió la Premier.

Dusan Tadic es el jugador de moda en Europa. El atacante serbio de 30 años cuajó una auténtica exhibición en la visita del Ajax al Santiago Bernabéu en la que asistió y marcó en 2 de los 4 goles de los holandeses para eliminar al Real Madrid en octavos de final de la UEFA Champions League.

El serbio llegó este pasado verano al Ajax procedente del Southampton, un club que lo sedujo para que se marchara a la Premier League y que truncó la posibilidad de que el futbolista recalara en LaLiga y pudiera conocer el Bernabéu antes de esta histórica visita en marzo de 2019.

Fue el Sevilla el que intentó ficharlo en el verano de 2014 cuando aún jugaba en el Twente. El prolífico director deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo “Monchi”, se fijó en él pero no pudo competir con la oferta económica de los Saints, que ofrecían un salario más alto al jugador a pesar de que el club de Nervión acababa de ganar la UEFA Europa League sólo unos meses antes.

“Si el jugador valora más el tema económico que el deportivo, no hay posibilidad de competir ninguna. Las cantidades que pagan los clubes ingleses no podemos pagarlas. El Fulham ha cobrado sólo por televisión y marketing lo que es nuestro presupuesto, 65 ó 70 millones. Cuando un club inglés se cruza en el camino del jugador, no damos un paso más”, explicó Monchi en su momento cuando Tadic se decidió por ir a la Premier League.

Monchi acabó reforzando las bandas del Sevilla aquella temporada con los fichajes de Deulofeu y Aleix Vidal, que se acabaría marchando al Barcelona sólo unos meses después gracias a su gran rendimiento, y el final acabó siendo feliz, ya que volvió a ganar la Europa League esta vez en la final disputada en Varsovia ante el Dnipro.

Por su parte, Tadic jugó hasta 2018 en el Southampton, club que dejó el pasado verano para volver a Holanda y convertirse en uno de los jugadores franquicia de un Ajax que ha cautivado a Europa tras conquistar el Santiago Bernabéu y tumbar al vigente campeón de la Champions.