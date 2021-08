Todo lo que necesitas saber sobre la finalización de la actual ventana de mercado.

¿Abandonará Kylian Mbappé el PSG de Messi y Neymar para firmar por el Real Madrid ? ¿Se irá Antoine Griezmann al Atlético de Madrid tras no ofrecer su mejor versión en el FC Barcelona ? ¿Seguirá Joao Félix en el Wanda Metropolitano? Son algunas de las preguntas que los amantes del fútbol español se han hecho habitualmente durante la actual ventana de mercado de verano en España. Y que se dejarán de hacer cuando finalice este período en el que los fichajes están a la orden del día.

Cuándo cierra el mercado de fichajes de LaLiga 2021-2022

Los clubes tendrán tiempo para realizar incorporaciones hasta que se acabe la actual ventana de mercado de verano, esa que se abrió el pasado 1 de julio. Siempre de acuerdo al Sistema de Transferencias Internacionales (TMS) , el mercado de fichajes de verano en España finalizará el próximo 31 de agosto a las 23:59. Esto no queire decir que los clubes de LaLiga no puedan seguir desprendiéndose de futbolistas, ya que lo que no se permite pasada esa fecha es firmar nuevos jugadores.

La excepción a la regla

No siempre el mercado de un equipo finaliza cuando cierra la ventana de la competición en la que juega. Por ejemplo, un club puede disponer de 30 días más si tiene que encontrar un recambio para un jugador que se marcha por la cláusula fuera del límite de la ventana de mercado. A ese club se le da un buen margen de tiempo pero con un importante condicionante: el rango de búsqueda tendría que ceñirse a la propia Liga española, con el hándicap de que, al tener todos los clubes sus plantillas cerradas, es complicado que alguno acceda a desprenderse de un futbolista sin una importante contraprestación. Eso le ocurrió, por ejemplo, al Atlético de Madrid cuando el Arsenal se llevó a Thomar Partey por la cláusula.

La mutación del mercado: LaLiga pierde poder

En torno a la ventana de mercado que están realizando los clubes de España, es preciso señalar que LaLiga está perdiendo poder. Los clubes de LaLiga no realizan más grandes compras, como acostumbraban en épocas no tan lejanas (arribos de Coutinho, Dembélé, Joao Félix y Hazard, entre otros). Y hay una prueba en la mesa para corroborar la afirmación tajante: de los 20 fichajes más caros del presente verano europeo, sólo en uno participa el fútbol español como comprador. Es el de Rodrigo de Paul, del Udinese al Atlético de Madrid, a cambio de 35 millones de euros. El argentino es la duodécima transferencia más elevada en este receso europeo. Sí, ni siquiera entra entre las diez primeras…