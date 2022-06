Cuáles son las pruebas de Chile contra Ecuador por el caso de Byron Castillo

Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP, consignó los datos de la demanda establecida ante la FIFA contra el jugador. "No existen huellas dactilares".

El abogado de la ANFP, Eduardo Carlezzo, detalló las pruebas de Chile contra Ecuador por el caso de Byron Castillo a pocos días de conocerse el fallo de la FIFA ante la denuncia establecida contra el jugador, quien habría defendido a la Tricolor amparado con documentación falsa.

"La idea de estar acá es presentar de manera bastante clara y transparente todos los argumentos que tenemos, los documentos que tenemos. Lo que hemos recaudado del proceso en el caso. Quien habla la verdad no puede tener miedo", inició el jurista en conferencia de prensa.

Entre los puntos descritos en el caso en el que La Roja busca arrebatarle el cupo a Qatar 2022 a los de Gustavo Alfaro, el legislador brasileño sostuvo que el certificado de nacimiento del lateral derecho "presenta varias inconsistencias" puesto que "no existen las huellas dactilares del jugador Byron Castillo y no sabemos por qué. Eso no es un tema menor cuando se analiza la partida de nacimiento de una persona", expresó.

Y en la misma línea detalló que "la inscripción del jugador solo existe en el archivo provincial de Guayas, pues en el archivo nacional figura como inexistente... Castillo incurrió en doble identidad, adulteración de la edad y de nacionalidad".

“Debemos irnos a Colombia y el primer documento clave es el documento de partida de Byron. En el ecuatoriano se escribe Byron David y en el colombiano, Bayron Javier. En el colombiano nació en 1995 y en el ecuatoriano nació en 1998. Los padres son los mismos, Olga y Harrison, colombianos. Si una persona tiene los mismos padres serían hermanos. Entonces, la pregunta es si el Byron que está en la Selección tiene un hermano que se llame Bayron, en Colombia. Porque si lo tiene, se terminó, yo no estaría aquí. Y no, no lo tiene, Tiene una hermana”, reforzó.

A su vez, resaltó que "Castillo aunque nació en 1998, en los registros informáticos de Guayas recién figura el 2012, se demoró 14 años. La falsificación de documentos de jugadores no es algo nuevo en Ecuador".

En su análisis consignó la geografía de Colombia y Ecuador. "Si hablamos de ese documento, parte central de la falsificación, veamos la geografía que explica mucho en este caso. Hay dos ciudades fundamentales: Tumaco en Colombia y Playas en Ecuador, que están separadas por 764 kilómetros. Por lo menos 12 o 13 horas en carro. Es bastante grande cuando pensamos que la familia es de Tumaco y no sabemos de ningún familiar en Playas, en Ecuador".

"Hay preguntas inmediatas: miramos el mapa y el certificado de partida. Los padres son colombianos, viven en Tumaco, y la pregunta que nunca se explicó es que hacían sus padres en Playas. O cuál era la relación para estar en Guayas el 10 de noviembre de 1998, cuando se registró al jugador", insistió.

Luego profundizó que "el 2015 apareció la primera sospecha respecto a la documentación de Castillo, razón por la que Emelec resolvió cortar el vínculo con el jugador. La propia Federación reconoció en 2017 que existían problemas en la documentación de Castillo y lo desvinculó del Sudamericano Sub 20 el 2017".

Y agregó: "El origen de todo está en el club Norteamérica, razón por la que fue suspendido por estar detrás de las falsificaciones. Por su parte, en el Registro Civil de Guayas funcionarios fueron despedidos por esto mismo (...) En 2012 el jugador fue registrado por primera vez en Norteamérica, mismo año en el que apareció en el sistema informático, 13 años después de su nacimiento".

Repecto a la verdadera identidad del jugador del Barcelona, indicó que "es momento de irnos a Colombia y allí el primer documento, clave, que es el certificado de partido de Bayron Javier Castillo Segura. El certificado de Colombia está validado, pero el de Ecuador lo rechaza el organismo máximo".

“Las irregularidades en nuestra reclamación son por el certificado de nacimiento falso, pues nació el 25 julio de 1995 y usa el 10 de noviembre de 1998, en Ecuador, y en verdad nació en Colombia. En el archivo nacional no existía el certificado de nacimiento de Byron Castillo, ese es un antecedente gravísimo. A Byron Castillo le bloquearon su cédula de identidad".

"Pedimos que FIFA aplique el artículo 22 que daría la victoria por 3-0 al oponente, y eso de aplicación inmediata y automática... Nosotros estamos buscando los puntos y el cupo en el Mundial. No estamos desistiendo de nada, el juego sigue. Será escandaloso si FIFA no considera esta información. Yo llevo casi 20 años como abogado, con cerca de 1.000 casos en FIFA. Esperamos que la decisión sea técnica y se entienda cuál es el alcance de la verdad, si se considera esto y lo que se falló en Ecuador, la resolución sólo puede ser favorable a Chile", enfatizó.

Para este viernes se espera que el organismo entregue su veredicto y, al respecto, Carlezzo apuntó que "hoy la decisión más fácil es mantener todo como está. Apelaremos y si todavía resulta negativo llegaremos al TAS".

“Aquí, aparentemente, FIFA va a llevar una determinación acerca de la Federación y no habrá una investigación específica al jugador y eso me preocupa mucho. Nosotros pedimos una audiencia para escuchar al jugador. Él tiene que hablar. Es el principal testigo, involucrado. Me preocupa mucho que la FIFA no lo haya llamado. Entiendo que el jugador tendría que comparecer ante la FIFA. Y el hecho de que no se le llamó me preocupa mucho”.

Y sentenció: "Espero que aquí esté claro que el jugador es colombiano. Llevamos todas estas puertas a FIFA, pero tenemos que saber que el Mundial está ahí y lo que estamos pidiendo no recuerdo haberlo visto que es reemplazar a una Selección clasificada. Estoy seguro que con más tiempo y sin grupos sorteados, tendríamos un fallo favorable a Chile, no tengo dudas".