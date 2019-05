Cuáles son los planes de Héctor Moreno para la temporada 2019-20

El defensor mexicano tendría dos posibilidades para el próximo campeonato.

La temporada 2018-2019 ha representado una de las más complicadas en la carrera de Héctor Moreno. El mexicano solo ha disputado el 54% de los minutos posibles con la , alejado de la regularidad que lo caracterizó durante toda su estancia en Europa.

Durante los últimos meses, mucho se ha rumorado respecto a su futuro, pues hace unos meses adquirió un departamento en Miami. Esta compra que presumió su esposa a través de redes sociales inmediatamente fue ligada con una posible llegada a la , asegurándose que el Inter de Miami de David Beckham buscaría sus servicios.

En entrevista con el Diario Vasco, Héctor Moreno aseguró que él se ve la próxima campaña en la Real Sociedad, asegurando que le restan dos años de contrato y que no ha platicado con ningún directivo estadounidense, aunque dejando abiertas las puertas para cualquier posibilidad.

A continuación, en Goal planteamos todas las posibilidades del exPumas de cara al próximo curso.

QUEDARSE EN REAL SOCIEDAD

El mexicano aún tiene contrato, y si se le sigue contemplando en el próximo proyecto del equipo, sería un elemento más que válido para luchar por un puesto. Los Txuri-Urdín no entrarán de nueva cuenta a puestos europeos, por lo que no necesitarán tantos jugadores en la plantilla, factor decisivo que no garantizaría muchos minutos para Moreno.

IRSE A LA MLS

Aunque Héctor aseguró que ningún equipo de la MLS lo ha contactado, es cierto que vería con buenos ojos jugar algún día en esa liga. Una buena oferta económica y un proyecto estable podrían convencerlo de recalar en el Inter Miami y seguir los pasos de Carlos Vela, Marco Fabián, los hermanos Dos Santos, entre otros.

¿LIGA MX?

La opción más complicada. Si algún equipo pusiera el dinero necesario, Héctor podría volver a la . Se confirmó hace algunos meses que América sí negoció para repatriarlo.