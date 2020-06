¿Cuáles equipos de fútbol han desaparecido en la historia?

Monarcas, que ahora se convirtió en el Mazatlán FC por razones de mudanza, es el segundo caso de esta temporada.

De un día para otro prácticamente. Así han desaparecido equipos de fútbol a lo largo de la historia en diferentes países. Desvanecimientos que lastimaron a miles de aficionados que cada 15 días iban a los estadios o sintonizaban sus partidos, y usaban sus colores con el orgullo.

El 2020 dejó dos casos recientes: el del Morelia y el Tianjin Tianhai —este por incapacidad financiera— últimos clubes en unirse a la lista negra de escuadras que, por alguna razón u otra, no existen en la actualidad dentro de sus respectivas ligas.

A continuación, en Goal revisamos algunos de los casos:

LIGA MX

Probablemente en el torneo que más casos han ocurrido desde tiempos inmemorables. En un certamen que se mueve mucho a partir del dinero, los inexplicable$ cambios de sed están siempre a la orden del día.

Lo mismo un equipo dice adiós simplemente de una temporada para otra debido a irregularidades, que movido de una ciudad del interior hacia una playa anteriormente sin balompié.

A recordar:

Monarcas

Oro

Deportivo Marte

Atletas Campesinos

Colibríes

Indios de Ciudad Juárez

Atlético Español

Unión de Curtidores

Oaxtepec

Toros Neza, entre otros

LA LIGA

Son numeras las entidades que fueron y vinieron en , sobre todo por razones económicas como los procesos de quiebra, los concursos mercantiles o las declaraciones de bancarrota. Sin embargo, pese a estos problemas, la mayoría de ellos resultaron refundados posteriormente con otro capital y, también, alguna variación en su denominación. Ejemplos:

Club Deportivo Logroñés

Club Polideportivo Mérida‎

Sociedad Deportiva Compostela‎

Unió Esportiva Lleida‎

Club de Fútbol ‎, entre otros

En esta nación cabe recordar que no existen equipos, sino franquicias. Además, en no hay descenso. El campeonato se encuentra en constante expansión a partir de su nacimiento y los cupos prácticamente se compran con dinero. Eso no ha evitado que clubes se hayan despido instituciones como:

USA

Miami Fusion

Tampa Bay Mutiny

OTRAS LIGAS