¿Cuál es la canción del meme del ataúd?

El coronavirus se transformó en una fuente inagotable de memes y uno de los más famosos es el de un grupo de ghaneses que bailan con ataúd. El video surgió de Tik Tok y llegó a todos los países en miles de variantes diferentes. Tanto trascendió que uno de sus miembros, Benjamin Aldoo, contó la historia y hasta se animó a revelar de quién es hincha y quién es su ídolo.

"Mi jugador preferido es Messi, me encanta… Me gusta su forma de jugar y los goles que marca, y además no es egoísta, eso es muy importante (...) Me encanta el fútbol y me encanta jugar, es uno de mis hobbies", contó a Cadena Ser. Pero el video se hizo viral no solo por el curioso baile, sino además por la pegadiza canción que lo acompaña: Astronomia, del compositor y productor ruso Tony Igy. El single surgió en 2010, pero tomó popularidad cuando fue publicado en conjunto con el dúo danés Vicetone en 2016.

El tema tomó tanta popularidad que el video oficial en YouTube asciende a 9 millones de reproducciones, mientras que el track solo ya tiene más de 47 millones de reproducciones. "Más allá de los memes, gracias por apoyar nuestra música", escribieron los autores en los comentarios, luego de ver cómo la publicación levantó sus números en los últimos días.

Big shout-out to all our amazing fans who have been raving to Astronomia with us for the past 6 years!! 🙌 And if you discovered the song through the meme, this is what our shows are gonna be like when the quarantine is over 🔥🔥 pic.twitter.com/0sDvyxpv22