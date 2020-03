Cruz Azul no está interesado que lo proclamen campeón del Clausura 2020

La Máquina se pronunció sobre la decisión de El Salvador de otorgarle el título al líder de la tabla general del campeonato.

La pandemia global de coronavirus obligó a la suspensión de toda actividad en la Liga MX, Ascenso MX y Liga Femenil . Esa situación dio origen a un debate sobre el estatus en el que quedaría el Clausura 2020 en caso de no poder reanudar el torneo en el mediano plazo.

Uno de los escenarios que se maneja es otorgarle el título al líder de la tabla general: Cruz Azul . Sin embargo, la Máquina no parece estar muy interesada en la posibilidad de poner punto final a su larga sequía en la de esta manera, pues prefiere hacerlo en el campo.

" No, no me interesa, gracias . Seguiremos trabajando y paso a paso vamos a buscar lograr el objetivo en cada partido", escribió el conjunto cementero a través de su cuenta de Twitter, respondiendo a una noticia de El Salvador, donde proclamaron campeón al líder general.

