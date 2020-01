El 'bajo perfil', la carta de presentación de Cruz Azul para el Clausura 2020

La Máquina solo ha realizado tres contrataciones, que ni siquiera apuntan al equipo titular para el torneo que recién comienza.

Cruz Azul nos tiene acostumbrados a grandes incorporaciones en cada mercado de pases, apelando a la chequera para poner fin a los problemas que lo mantienen atrapado en una larga sequía en la Liga MX desde hace dos décadas . Sin embargo, la Máquina parece tener una fórmula distinta para este Clausura 2020 .

El equipo cementero presenta un interesante cambio de modelo para el segundo semestre de la temporada. Lejos de los bombazos que en otras oportunidades realizaban para dar un golpe de autoridad en el campeonato, , de momento, solo ha cerrado tres contrataciones: Sebastián Jurado, Pablo Cepellini y Luis Romo .

¡Celebraron 🏆 dentro y fuera de la @LigaBBVAMX ! 💪



Del 2010 a la fecha, el ranking de equipos 🇲🇽mexicanos que más títulos consiguieron en TODAS las competiciones que disputaron 👀 pic.twitter.com/uxJ2xcuH0O — Goal (@goalmex) January 10, 2020

La nueva versión de la Máquina va mucho más allá, se trata de un proyecto que parece a largo plazo. De hecho, el propio Guillermo Álvarez Cuevas , presidente de la institución celeste, reconoció que el club tiene mucha confianza en los talentos emergentes y espera que ocupen un sitio importante en el equipo.

" Necesitan tener actividad nuestros jóvenes de fuerzas básicas , y no en la Copa de la Concacaf, sino en el campeonato de la Liga. No debutando jugadores y luego desaparecen, porque luego debutan y ya no aparecen", explicó Billy Álvarez, consultado por la visión que tiene el club de cara este nuevo semestre.

🔥 ¡Los más ganadores de la década! 🔥



Del Bicentenario 2010 en adelante, los equipos que han triunfado más en la @LigaBBVAMX 🏆 pic.twitter.com/LG8sf0fFsI — Goal México (@goalmex) January 10, 2020

Robert Siboldi, director técnico de la Máquina, actualmente trabaja con varios elementos que provienen de las fuerzas básicas. Sebastián García (lateral derecho), Jesús Jaír López (lateral derecho), Diego Barraza (central), son los que forman parte de los entrenamientos del primer equipo en el arranque del torneo.

Sin embargo, hay otras promesas que podrían tener minutos en el transcurso del semestre: Jorge Luis García, Rodrigo Huescas y también Santiago Giménez , el hijo del Chaco, quien ha sido vinculado con varios clubes de Europa y ahora podría tener la oportunidad de mostrarse al mundo jugando en Primera División.

Lo cierto es que la Máquina parece haber abandonado la impaciencia de todos estos años, dándole continuidad al grupo y reforzando algunas posiciones con fichajes puntuales. Tal vez, después de tantos intentos, esta sea la primera vez que el equipo cementero finalmente esté encaminado a superar el mal momento.