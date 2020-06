Cronología del 'BarçaGate': Cuatro meses de dimisiones, acusaciones y reproches

Desde el 17 de febrero, cuando estalló el escándaló de las redes sociales, hasta hoy han pasado muchísimas cosas.

CRONOLOGÍA

El escándalo de las redes sociales, el llamado 'RedesGate', no ha dejado de amenazar al presidente del , Josep Maria Bartomeu, desde que la Cadena SER hiciera público el pasado 17 de febrero que el club tenía contratada una empresa de márketing online por la que pagó elevadas sumas que fueron fraccionadas para evitar el control de la comisión económica con el objetivo de desprestigiar a opositores, personajes varios del entorno del Barcelona y hasta a algunos de sus jugadores.

Han pasado cuatro meses desde entonces y cada acontecimiento ha enrarecido todavía más la situación. En Goal te ponemos en orden la cronología de los hechos sucedidos desde que saltara la noticia hasta hoy.

Febrero

Día 17. La Cadena SER publica que el Barcelona tiene contratada una empresa que se dedica a lanzar mensajes en las redes contra algunos de sus jugadores, incluidos Messi y su esposa, Antonela, y a desprestigiar opositores y otras voces del entorno azulgrana con el objetivo principal de salvaguardar la reputación de Bartomeu y su junta.

El club, naturalmente, es raudo a la hora de desmentir la veracidad de las informaciones negando toda relación con I3 Ventures y "la contratación de servicios vinculados a cuentas de redes sociales que hayan difundido mensajes negativos o de menosprecio en relación con cualquier persona, entidad u organización que tenga o haya tenido relación con el club" según informa en un comunicado en el que también advierte que "si se demostrara algún tipo de relación, el club rescindiría inmediatamente su relación contractual y ejercería las acciones legales oportunas en defensa de sus legítimos intereses".

Día 18. Ni veinticuatro horas tarda la Cadena SER en aportar las pruebas que confirman que, en efecto, I3 Ventures estaba contratada por el Barcelona con un propósito claro. El Larguero presenta un dosier de 36 páginas firmado por la compañía Nicestream en el que se desglosan las seis cuentas en cuestión, un documento cuya veracidad reconocen fuentes internas del Barcelona y con la firma del director de I3 Ventures, Carlos Ibáñez, quien presuntamente se habría reunido con Jaume Masferrer, ejecutivo de confianza y mano derecha de Bartomeu.

A las doce del mediodía Bartomeu liquida a I3 Ventures según expresa en la entrega del Premio Vázquez Montalbán de periodismo deportivo. "Hemos rescindido el contrato con una de las empresas que atacaba a gente de nuestro club después de que se haya comprobado que una de las cuentas vinculados a esta empresa ha hecho comentarios inadecuados a personas de nuestra organización". El presidente, en todo caso, insiste que "es todo falso". Sin embargo, la bomba todavía no está desarticulada.

Día 19. Hasta el capitán y estrella del equipo se muestra sorprendido en público y en una entrevista a Mundo Deportivo Messi admite que "es todo muy raro". Piqué, por su parte, llama "titella" -marioneta- en Twitter a uno de los periodistas cercanos a Bartomeu.

Titella — Gerard Piqué (@3gerardpique) February 18, 2020

Día 21. La presión social obliga a Bartomeu a actuar y suspende a Masferrer de empleo y sueldo en la reunión de la junta, donde también decide encargar a PriceWaterhouseCoopers una auditoría para conocer la realidad del escándalo y el presidente gana tiempo.

Marzo

Este es un mes de relativa calma institucional debido a que la expansión del coronavirus y el consecuente confinamiento a partir del día 14 ponen el foco en la cuestión sanitaria. Los hechos no retomarán su curso hasta el mes de abril, cuando vendrán las dimisiones y las declaraciones cruzadas entre miembros de la junta, siempre de forma telemática y a menudo a través de los medios.

Abril

Día 7. La reunión de la junta pone de manifiesto que hay diversos miembros con la mosca tras la oreja, especialmente el vicepresidente institucional, Emili Rousaud, al que Bartomeu estaba lanzando como su delfín y candidato continuista del proyecto. Rousaud, preocupado por el impacto en su popularidad en vistas a las elecciones, plantea la dimisión del presidente, que a su vez entiende la postura de Rousaud como desleal y anuncia la incorporación de nuevos directivos en un breve plazo de tiempo según adelantó Goal.

Día 8. Rousaud reconoce en Aquí Cuní de la Cadena SER que le había dicho a Bartomeu "que lo mejor era hablar cara a cara cuando pasara el estado de alarma, le dije que me dejara reflexionar para decirle algo... pero me parece poco valiente hacer esto por teléfono y sin aviso previo". Las consecuencias no tardarán en llegar.

Día 10. Bartomeu se levanta con la carta de renúncia de hasta seis miembros de la junta. De esta forma, dos vicepresidentes, Emili Rousaud y Enrique Tombas, y los directivos Josep Pont, Silvio Elías, Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia presentan su dimisión, comprometiendo los planes de reestructuración de la misma por parte de Bartomeu. La junta queda reducida a trece miembros pero los estatutos exigen que haya por lo menos catorce.

A la vez, Rousaud emprende su propia cruzada contra Bartomeu y acude a RAC1 para soltar que "creo que alguien ha metido mano en la caja" argumentando que "cuando pagas un exceso por un servicio de esto se puede beneficiar alguien de dentro o de fuera del club. No creo que sea nadie de la junta. Si hay esta diferencia, alguien se está beneficiando de forma ilícita".

Día 11. La también dimisionaria Teixidor da su punto de vista en EFE. Más comedida que Rousaud, la antigua responsable del despegue del fútbol femenino azulgrana se desmarca de Rousaud y afirma que "algunas decisiones nos han sorprendido negativamente" y que "acordamos dimitir en el mismo momento porque considerábamos que era mejor para el club hacerlo en unidad de acto y no que se produjeran un reguero de salidas que era peor para la institución".

Paralelamente, La Vanguardia tiene acceso a la auditoría, todavía inacabada, que confirma cómo el Barcelona pagó un elevado sobrecoste por los servicios de I3 Ventures, cuyo prestigio se pone también en discusión.

Día 16. Mundo Deportivo confirma que la auditoría ya ha concluido después de alargarse más de lo previsto debido a las limitaciones de movimiento debido al estado de alarma. De todas formas pasarían semanas antes de conocer mayores detalles.

Día 21. Bartomeu incorpora a Jaume Carreter como décimo cuarto miembro de la junta, el mínimo exigible según los estatutos y se asegura poder concluir su mandato.

Junio

Día 8. Bartomeu despide a Noelia Romero, Chief Compliance Officer desde febrero de 2019 y la persona encargada del control interno del club.

Día 17. El Juzgado de instrucción núm. 13 de Barcelona admite la denuncia presentada por la plataforma Dignitat Blaugrana por "presunto delito de administración desleal y/o corrupción entre particulares" contra algunos miembros de la junta directiva así como algunos de sus altos ejecutivos.