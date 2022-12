Croacia vs. Brasil en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, relato minuto a minuto y reacciones del partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022

El pentacampeao no quiere sorpresas, pero en su camino está el actual vicecampeón del mundo dispuesto a batallar cada balón.

De pronto el Mundial Qatar 2022 entró en su fase final y con el desarrollo de los cuartos de final se comienzan a jugar los últimos 8 encuentros de una cita que se pone cada vez mejor con el Croacia - Brasil del Education City Stadium.

TODOS LOS DETALLES DEL CROACIA VS. BRASIL, CUARTOS DE FINAL DEL MUNDIAL QATAR 2022

Al quinto encuentro para ambos en Medio Oriente llegaron entre un cúmulo de importantes emociones y kilómetros de distancia: mientras Livakovic debió convertirse en el héroe para borrar a Japón, el 9° lugar de la Copa, a Tite le rodó la maquinita sin problemas y la goleada feroz a Corea del Sur con Neymar y Danilo de vuelta borró las dudas de la caída a manos de Camerún.

MINUTO A MINUTO DEL PARTIDO

31' Brozovic lo jala a Neymar y también es amonestado.

25' Amarilla para Danilo. La primera del encuentro que entregó Michael Oliver.

21' Neymar define de puntazo a las manos de Livakovic el final de una elaboración ofensiva que lideró Vini.

15' Balón complicado de Modric: Militao y Danilo, con par de cabezazos, salieron en auxilio de Alisson, que antes repuso el juego con dudas para un Casemiro que controló mal y se la 'regaló' al 10 del Madrid.

13' Perisic se continúa metiendo en partido picando hasta línea de fondo. Su primer centro terminó en salida amarilla, el segundo en córner.

9' Minutos de estudio en Doha: a Croacia le cuesta presionar la salida en confianza de una defensa brasileña bien armada, y Tite apuesta por la tenencia para asentarse en la calma y empezar el show de protagonizar.

1' ¡DESPUÉS DE LA ENTONACIÓN DE HIMNOS COMENZÓ EL ENCUENTRO EN EL EDUCATION CITY!

La arenga de Alejandro Domínguez, Presidente Conmebol, al equipo de Tite:



¡Llegó la Canarinha!



El reconocimiento del terreno de juego por parte de los elegidos de Dalic



Once confirmado de Brasil

Once ratificado de Croacia

El bus croata, en la puerta del Education City



¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del primer partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022 en el que se enfrentan Croacia y Brasil!

LAS ACCIONES EN VIVO

EL RELATO

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Croacia vs. Brasil FECHA Viernes 9 de diciembre ESTADIO Estadio de la Educación HORARIO ESP: 16.00 ARG: 12.00 CHI: 12.00 COL: 10.00 MEX: 09.00

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal España Gol Mundial y Movistar México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Brasil y Corea del Sur estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+ en Gol Mundial. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

FORMACIONES

BRASIL

Alisson; Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo; Fred, Casemiro; Vinicius Jr., Neymar, Raphinha; Richarlison. DT: Tite.

CROACIA

Livakovic; Juranovic, Gvardiol, Lovren, Sosa; Brozovic, Kovacic, Modric; Pasalic, Perisic y Kramaric. DT: Dalic.