Croacia 0-0 Bélgica en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

Solo había un lugar en octavos entre los dos europeos del Grupo F: a Hrvatska le alcalcanzó con un empate fundamental para ser 2°.

Croacia y Bélgica llegaron hasta el final del Grupo F esperanzados en concretar su clasificación a los octavos de final del Mundial Qatar 2022, hito que únicamente han logrado los vicecampeones del mundo, que arrancaron su participación entre dudas y pero acabaron el punto necesario para saltar a 5 y quedar por debajo de la gran sorpresa: Marruecos.

Al encuentro, el elenco de Zlatko Dalic llegó con muy fuertes opciones en calidad de líder de la zona y tras haber dejado fuera a Canadá con una goleada feroz le valía con un empate, mientras a los Diablos Rojos solo les servía imponerse, por las chances que manejaba -y aprovechó- Regragui y compañía en paralelo en Doha. Pese a aquello, la iniciativa de entrada fue croata, junto con el mejor acomodo en el terreno y las oportunidades de gol más claras.

Courtois figura, sumado a un grupo de estelares para rematar constantemente al arco, le sumaron confianza al 2° del mundo, que sale airoso aún después de los 5 goles errados por Romelu Lukaku en el segundo lapso. Por Gvardiol, que estuvo impresionante, pero también por la impericia en el finiquito de uno que en la Serie A no suele fallar pero que no fue el mismo en Qatar. Al equipo de Modric, quien junto a Brozovic lo siguió intentando en la resolución, le quedó bien el status de un encuentro que acabó sin piedad para Roberto Martínez y su Generación Dorada tercera en Rusia, que bailó por última vez y llena de canas antes de ese necesario refresco de juventud que está por venir.

94' Se acabó, y junto con ello, la Generación Dorada de Bélgica.

92' Cuando estaba por conectar Lukaku apareció un feroz Gvardiol, el mejor de la noche, para rechazar con prestancia.

90' Thorgan Hazard centró al segundo palo tras la generación de Doku y Lukaku metió el pechazo que capturó Livakovic en el piso.

Lo tuvo Lukaku para descontar y obtener la clasificación

86' ¡NOOOOOOOOO, LUKAKU! El 9 pinchó el centro de Meunier pero su disparo se perdió por escasa distancia. No quiere nada el arco con Romelu.

La muralla Joško Gvardiol atento para mandar la pelota al tiro de esquina y evitar el 1ero de Bélgica.

62' ¡ELEVADO! No pudo encontrar arco Lukaku...

Casi llega el primero de Bélgica. Se salva el equipo croata con este cabezazo que paso cerca del jugador Romelu Lukaku

60' ¡PALAZO DE LUKAKU! Le rebota a Livakovic el primer tiro de Carrasco e impactó el vertical el ariete de Inter con su derecha.

El palo nos dice que el partido sigue 🇭🇷 0 - 0 🇧🇪

#FIFAWorldCup 🇭🇷🇧🇪 No tiene ningún sentido que esta acción no haya acabado en gol de Carrasco o de Lukaku... pic.twitter.com/mxKcW9wxLr — GOAL España (@GoalEspana) December 1, 2022

54' ¡IMPRESIONANTE COURTOIS! Primero Brozovic, luego Modric. Al hombre de Inter le rechazó su chance, contra su compañero de club debió estirarse para mantener el cero pues el zurdazo rasante iba colocado. Con todo Croacia.

Thibaut Courtois le dijo "Por aquí no" a su compañero de equipo Luka Modrić

51' Otra vez Sosa probó un zurdazo que le salió muy alto.

50' Con la mano cambiada: lo exigió de sobremanera Kovacic a Courtois pero el golero del Real Madrid se lució.

Thibaut Courtois le dice que NO a Croacia

49' Lukaku cabeceó directo a las manos de Livakovic.

La primera de Lukaku y casi convierte el primero del encuentro

45+4' ¡FINAL DE LA PRIMERA MITAD! Empate a cero que clasifica a Croacia y elimina a Bélgica...

45' Se atreve de zurda Borna Sosa, pero la acción es muy elevada y sin dirección Courtois.

18' Por un offside de Kramaric, percatado por la oficina del VAR liderada por Marco Fritz, se anula el lanzamiento penal.

¡PENAL ANULADO!



Se encontraba adelantado en la jugada el defensor Dejan Lovren.

15' ¡Penal de Carrasco, que lo pisa a Kramaric!

13' ¡DOS DE BÉLGICA! Mertens elevó el derechazo un par de instantes después de que Juranovic evitara que Carrasco convirtiera el primero sacándola in extremis.

4' La ruleta de Ferreira Carrasco:

Un partido con LUJOS



Yannick Ferreira Carrasco hace una ruleta para salir de la marca de la selección croata

1' Perisic avisó antes de los 60 segundos...

1' ¡Comenzó en Al-Rayyan el juego #100 de Courtois por los Belgian Red Devils!

El Ahmad bin Ali, escenario de lujo para un encuentro de tales características:

Our second game at the Ahmad Bin Ali Stadium. 🏟 #CROBEL #DEVILTIME pic.twitter.com/pGAsjxyNY5 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 1, 2022

La gente, encargada de la fiesta:

El reconocimiento del campo de juego:

El XI de Dalic:

Bélgica oficializada por Martínez:

