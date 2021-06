Cristo González, del deseo de Solari a la ilusión de quedarse en Europa

El delantero ya trabajó con el Indiecito y aunque no ve con malos ojos un posible reencuentro, su prioridad es permanecer en el Viejo Continente.

Cristo González prefiere no contestar el teléfono. Dicen, quienes coinciden con él en partidos o entrenamientos del Club Deportivo Mirandés, que guarda silencio mientras resuelve su futuro con su representante. El delantero cumplió su préstamo con el equipo de la Segunda División de España y busca una nueva oportunidad, al no entrar en planes del Udinese, dueño de su carta.

"Al chico lo están ofreciendo a muchos clubes. Es lo normal cuando le buscan acomodo a un jugador que está en el mercado”, dice a Goal una fuente cercana a los rojinegros, después de que apareciera el nombre del América como una de las posibilidades. "(Santiago) Solari lo tuvo en la filial del Real Madrid, por eso su salida no es descartable".

En su última campaña con el Mirandés, Cristo jugó 20 partidos y marcó cuatro goles, dos menos de los que hizo en el Huesca -entre 2019 y 2020- y 17 por debajo de los conseguidos con el Real Madrid Castilla, de 2018 a 2019, con Solari como técnico. Ese pico de rendimiento lo llevó precisamente hasta el Udinese de Italia, que, un mes después de su contratación, decidió prestarlo: primero al Huesca y luego al Mirandés, donde compitió hasta mayo pasado.

"El míster (Solari) me dio la confianza en el primer equipo del Madrid. Sé que le va muy bien (en el América), porque tengo allí a un buen amigo que es Álvaro Fidalgo, pero no me han dicho nada”, dijo hace unos meses el joven de 24 años, en una entrevista con la cadena Onda Cero de España. Esa fue la primera y única que vez que se refirió al equipo azulcrema, pero no hubo ningún contacto.

Por la carta del delantero canario, el Udinese pagó 1,5 millones de euros (1,8 millones de dólares) en 2019. “El problema es que para ellos sigue siendo transferible”, agrega otra fuente en la ciudad de Miranda de Ebro. “Su última campaña no fue tan buena como deseaba y eso puede dificultar su colocación en algún club potente de España”.

Los dos equipos que se han comunicado con el representante del jugador son el Sporting de Gijón y el Real Zaragoza, que ya intentó ficharlo en diciembre pasado. El principal obstáculo para ambos, que también participan en la Segunda División de España, es el alto costo de su carta. Por eso es que el América “es una posibilidad firme”, afirma un allegado al jugador, sin profundizar en números y porcentajes.

Cristo se formó en la cantera del Tenerife, con el que debutó sin haber cumplido los 17 años. Luego, en el verano de 2017, fue transferido por 895 mil dólares al Real Madrid para jugar en el Castilla, donde hizo 31 goles en dos campañas y se encontró con Santiago Solari y Álvaro Fidalgo, hoy en el América. Su debut en Primera llegó en octubre de 2018, con gol incluido y tres partidos más antes de marcharse a Italia.

La prioridad para el español, según cuentan sus conocidos, es mantenerse cerca de La Liga o de las principales competencias de Europa. Después, está la posibilidad de voltear hacia otros países; entre ellos, México.

En el entorno del Udinese, la última información es que no existe ninguna oferta formal por los servicios del delantero. Al menos no del América. Por eso, a pesar de los mensajes que llegan desde el otro lado Atlántico, Cristo prefiere no contestar el teléfono. El camino que eligió es el silencio, con la ilusión de volver a España, estar cerca de su selección y tener la oportunidad de jugar en Primera.