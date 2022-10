Cristiano Ronaldo: 'RT' obligatorio y lectura opcional

El camino de Cristiano Ronaldo siempre ha sido el del exceso. Su estatura futbolística es tan gigantesca como su ego, que no siempre alcanza para pagar las facturas que el destino le quiere cobrar. Goleador implacable, devorador de récords y competidor insaciable, transita el inevitable y duro camino de toda leyenda. El ocaso. Todo lo que tiene un principio tiene un final. El universo Cristiano, con sus filias y fobias, es un territorio vasto, trufado de goles, adhesiones inquebrantables y odios interminables. Todo lo que sucede estos días en torno a CR7 empieza a ser como un tuit. Como uno de esos de 'La Libreta de Van Gaal', donde el azote de la prensa patria siempre avisa que sus contenidos implican un 'RT' obligatorio y una lectura opcional. Cristiano vende. Arrasa. Su actualidad proporciona titulares a diestro y siniestro. Es una máquina de provocar sensaciones. Cariño o rechazo. Si le va bien, reparte felicidad a sus partidarios. Si sufre, reparte munición a quienes jamás le han soportado.

Con Cristiano, haga lo que haga y diga lo que diga, el 'RT' siempre es obligatorio. Y la lectura de los hechos, opcional. Hace tiempo que juega un partido que no puede ganar, contra el reloj biológico, y hace meses que está por debajo del nivel de quien escaló el Everest y ahora solo puede bajar de la cima a la que subió. Hace tiempo que quiere salir del United, hace tiempo que su 'superagente' Mendes le quiere colocar en otro club, hace tiempo que le ofrecen por media Europa, hace tiempo que es carne de banquillo y hace tiempo que Ten Hag no aguanta sus muecas. Y hace aún más tiempo del principio del fin, cuando Florentino vio el órdago a grande y el tiempo demostró que el Madrid era más grande que Cristiano, y no al revés. Otro tuit. 'RT obligatorio, lectura opcional.

Son tiempos difíciles para Cristiano. Hay quien dice que está acabado, quien confía en su enésima resurrección y quien cree que solo le queda el orgullo de haber sido y el dolor de ya no ser. Messi ya es inalcanzable, la gloria con el Madrid se esfumó, la púrpura no es infinita y aunque había quien creía que Mendes obraría un nuevo milagro, el Atleti esquivó la bala de CR7 el último día, como los malos estudiantes. Hace tiempo que Cristiano cada vez es más 'Tristiano'. Sus seguidores, que siguen siendo legión, imploran piedad para el ídolo que se hizo leyenda por no tener piedad. Y sus fiscales, que tambíen son legión, saborean la amargura del tipo al que, si la humildad le persiguiera, jamás le atraparía. Atrapado en su laberinto, Ronaldo busca una salida digna. La que necesitan sus 'fanboys'. La que le van a negar los que le ven carne de 'meme'. Le queda una bala de plata: el Mundial. La redención. El resto es lo de siempre, ruido. Y cabe un tuit. 'RT' obligatorio y lectura opcional.

Rubén Uría