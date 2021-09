Cristiano Ronaldo espera quedarse "tres o cuatro años" en el Manchester United

Aunque firmó por dos temporadas, el delantero portugués espera ser protagonista con los Red Devils por varias temporadas más.

Cristiano Ronaldo revolucionó el mercado de pases con su inesperado traspaso al Manchester United. El astro portugués está de vuelta en Old Trafford y aunque su contrato con los Red Devils es de apenas dos temporadas, lo cierto es que el delantero ve en el club al menos hasta 2025.

En una entrevista con su excompañero West Brown, Ronaldo compartió las sensaciones previas a su posible debut contra el Newcastle y dio una contundente respuesta al ser consultado sobre la posibilidad de poner punto final a la larga sequía que tiene el United en la Premier League.

"No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta y ganar título con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Para eso he venido", dijo CR7 en MUTV, convencido de llevar al conjunto inglés a recuperar el protagonismo y pelear por objetivos importantes.

Ronaldo considera que le vienen cosas buenas al equipo y espera ser protagonista durante mucho tiempo. "Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante. Van a pasar cosas importantes en los próximos tres o cuatro años".

Durante su primera etapa con el United, el crack portugués hizo 118 goles en 292 partidos con la camiseta de los Red Devils. Todo esto le permitió ganar el primero de sus cinco Balones de Oro, ganar la Champions League y posteriormente dar el salto al Real Madrid.

Ahora, Cristiano inicia una nueva etapa en el United y podría debutar este sábado ante el Newcastle, por la cuarta fecha de la Premier League. Sin embargo, tendrá una dura competencia ante jugadores como Mason Greenwood, Edinson Cavani o Jadon Sancho, reciente incorporación del club.