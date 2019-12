Cristiano Ronaldo, premiado como mejor jugador de la Serie A

El luso acudió a la Gala del Calcio en lugar de la del Balón de Oro para recoger el premio como mejor futbolista de la temporada.

Cristiano Ronaldo no estuvo presente en la Gala del Balón de Oro por segundo año consecutivo. Si en el anterior no vio a Modric recoger el premio, en esta ocasión no vio cómo Messi sumaba su sexto título con lo que desempataba con él.

El portugués estaba invitado a la Gala del Fútbol Italiano, al igual que a la del Balón de Oro, pero prefirió acudir a la del Calcio donde iba a recibir uno de los premios.

Cristiano Ronaldo se llevó el premio al mejor jugador de la temporada 2018-2019 en la no sin antes sembrar la incertidumbre por no saber si acudiría a recogerlo en persona o sería algún emisario quien recogería el trofeo.

Sucede en el premio a Mauro Icardi y fue elegido también en el once ideal de la Serie A junto a otros tres compañeros juventinos como Pjanic, Cancelo y Chiellini.