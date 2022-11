Las declaraciones de Cristiano Ronaldo contra Manchester United: "Me siento traicionado"

En charla exclusiva con Piers Morgan, el astro portugués explota y lanza declaraciones en contra del Manchester United y Erik ten Hag.

Su regreso a Manchester United se ha vuelto una auténtica pesadilla para Cristiano Ronaldo, y quizás su peor etapa como futbolista profesional. A sus 37 años, el astro portugués vive un calvario en el banquillo de los Red Devils comandado por Erik ten Hag.

El pasado 20 de octubre, en la victoria de los Red Devils por marcador 2-0 ante Tottenham, el máximo goleador de la historia abandonaría antes de tiempo el campo de juego y se marcharía rumbo a los vestidores al minuto 90' del tiempo corrido. Situación que encendería la polémica y abriría un nuevo capítulo del infierno de Cristiano Ronaldo en Manchester.

La tarde de este domingo 13 de noviembre saldría una entrevista exclusiva con Piers Morgan, presentador y periodista británico, con quien tuvo una intensa charla acerca de su situación actual:

"Me siento traicionado por Manchester United. Me han convertido en la oveja negra. No respeto a Erik ten Hag porque él no me respeta a mí. Si no tienes respeto por mí, nunca lo tendré por tí", declaró Ronaldo.

"I feel betrayed."



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.



EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.

Ronaldo registra 16 partidos jugados con Manchester United en la temporada 22-23 registrando únicamente 3 goles y 2 asistencias, siendo estos sus peores números desde su debut profesional.