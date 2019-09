Cristiano Ronaldo: "¿El final de CR7? Imposible, me siento muy bien"

Ronaldo, en clave de humor, se sintió muy feliz tras sus 4 goles a Lituania

De nuevo, estuvo extraordinario. Cristiano , con su selección, firmó una ehxibición goleadora ante Lituania, donde acabó con cuatro goles. Fue una nueva demostración de que Cristiano todavía sigue siendo un goleador de época y desde luego, el gran referente del combinado nacional luso. Nada más acabar el choque, el delantero portugués dijo que prefiere centrarse en el buen estado del equipo luso y no en sus actuaciones individuales.

Al ser preguntado por sus posibilidades de ganar otro Balón de Oro, Cristiano comentó: "Como siempre digo, no vivo el fútbol pensando en los premios individuales, esto es una consecuencia de lo que ganamos colectivamente", para después añadir que "lógicamente, marcar muchos goles siempre me ayuda, siempre es bueno para eso, no mentiré".

Por último, cuando le cuestionaron acerca de si se acerca del final de Cristiano Ronaldo, el delantero luso mostró su buen homor: "Es imposible (se ríe)... me siento bien. Es un orgullo representar al equipo nacional. Muy contento no sólo por los goles marcados, sino por ver el nivel de la selección en los últimos años", dijo.