Cristiano Ronaldo deja el Manchester United: por qué se va, qué equipos le pueden fichar y cuándo abre el mercado de invierno

El Manchester United y Cristiano Ronaldo separan sus caminos de forma definitiva. La segunda etapa del portugués en los 'red devils' no acabó de la mejor forma posible y, en medio del mundial, el conjunto inglés hizo oficial el adiós del delantero.

El comunicado del Manchester United fue bastante escueto para un jugador que se convirtió en leyenda a base de goles (145 goles en 346 partidos) y buenas actuaciones en Old Trafford. Sin embargo, sus recientes declaraciones en un programa de televisión, criticando al club y al entrenador, Ten Hag, hacían presagiar un final más pronto que tarde, como así ha acabado siendo.

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC