¿Cristiano o Messi? Al fin Pelé desvela con quien preferiría jugar

El astro brasileño repasa su trayectoria en una entrevista a La Gazzetta dello Sport en motivo del 50 aniversario de su gol 1000.

Édson Arantes Do Nascimento, Pelé, concedió una entrevista al periódico italiano La Gazzetta Dello Sport a raíz del cincuenta aniversario del gol número mil que transformó en el estadio de Maracaná ante el Vasco de Gama y se refirió a varias cuestiones de la actualidad futbolística.

El brasileño incluso llega a revelar varias cuestiones de su carrera futbolística, señalando a Giovanni Trapattoni como el defensa más difícil de superar al que se enfrentó, no sin darle un palo a los zagueros ingleses y argentinos de la época. "Trapattoni fue el mejor defensor contra el que he jugado, implacable y correcto, no como los ingleses y los argentinos, cuántas patadas me dieron" explicó.

Sin embargo, Pelé sorprendió confesando al jugador del panorama actual con el que le hubiera gustado compartir minutos si ello fuera posible y ante tamaña pregunta el brasileño respondió con un escueto "Messi", lo cual deja claras las preferencias del considerado por muchos mejor jugador de la historia.

Entre otras cuestiones, Pelé también se refirió a su estado de salud actual, a los setenta y nueve años, y explicó que "aunque tengo algunas dolencias, me siento bien, pero es como si Dios me estuviera pidiendo la cuenta". De momento sigue haciendo gala de una gran lucidez futbolística.