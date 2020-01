Cristián Gutiérrez hace uso de su nacionalidad canadiense y jugará la MLS

El chilenocanadiense Cristián Gutiérrez nacido en Greenfield Park, Quebec en 1997 refuerza al Vancouver Whitecaps de la para las temporadas 2020 y 2021 y firmó un contrato prorrogable hasta 2023. Elegible para jugar por la Selección de Canadá, el lateral izquierdo acababa de dejar , su club de origen, por ende llega como jugador libre.

