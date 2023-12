Crisis en la CBF: FIFA amenaza con suspender a la Selección de Brasil

El máximo organismo envió una carta en la que desconoce al interventor designado y advierte posibles sanciones graves.

La Confederación Brasileña de Fútbol atraviesa una de las peores crisis de su historia luego de la destitución de su presidente Ednaldo Rodrigues, ya la actuación del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, que desplazó al anterior mandatario y nombró un interventor, choca con el estatuto de la FIFA que prohíbe la intervención de organismos externos, con sanciones como suspensión de las selecciones nacionales o de los equipos en competencias internacionales, una suerte de desafiliación.

QUÉ PASA CON LA CBF

Desde hace varios años, más precisamente el 2018, existe un conflicto al interior de la CBF por la forma en que se desarrollaron los procesos eleccionarios internos. Pero todo explotó el 7 de diciembre, cuando el Tribunal de Justicia de Río terminó por destituir a Rodrigues y nombró como interventor a José Perdiz de Jesús, presidente del Tribunal Superior de Justicia Deportiva, quien convocó a elecciones en el plazo de 30 días hábiles y solicitó que se nombre un Consejo de Administración interino.

La reacción tanto de FIFA y de CONMEBOL no se hicieron esperar y se anunció una misión para la semana del 8 de enero, en la que los dirigentes se reunirán para buscar la solución, dentro del estatuto de la CBF y no de la justicia ordinaria, bajo apercibimiento por la intervención de agentes externos.

LA CARTA DE LA FIFA

La carta que se conoció en las últimas horas tiene algunos párrafos realmente fuertes y que amenazan la participación tanto de las selecciones brasileñas como de sus equipos.

En este contexto, nos gustaría subrayar nuevamente que según el art. 14 pares. 1 i) y el art. 19 de los Estatutos de la FIFA, las asociaciones miembro de la FIFA deben gestionar sus asuntos de forma independiente y sin influencia indebida de ningún tipo de tercero. Cualquier incumplimiento de dicha obligación puede dar lugar a sanciones según lo previsto en los Estatutos de la FIFA, incluida la suspensión, incluso si la influencia de terceros no fue/no es culpa de la asociación miembro en cuestión (cf. art. 14, párrafo 3). de los Estatutos de la FIFA).

La FIFA y la CONMEBOL desean enfatizar firmemente que hasta que se lleve a cabo dicha misión, no se tomarán decisiones que afecten a la CBF, incluidas elecciones o convocatorias de elecciones. Si esto no se respeta, la FIFA no tendrá otra opción que remitir el asunto a su órgano de decisión correspondiente para su consideración y decisión, que también puede incluir una suspensión.

En este sentido, como cuestión de orden, también nos gustaría resaltar que, si la CBF fuera finalmente suspendida por el organismo correspondiente de la FIFA, perdería todos sus derechos de membresía con efecto inmediato y hasta que la FIFA levante la suspensión. Esto también significaría que la CBF, los equipos representativos y los clubes ya no tendrían derecho a participar en ninguna competición o competición internacional mientras esté suspendida.