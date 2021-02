Destino incierto: Hernán Crespo se despidió de Defensa y Justicia pero no resolvió su futuro

Tras consagrarse campeón de la Sudamericana, el DT anunció que deja el Halcón con un sentido mensaje, pero puso suspenso sobre su nuevo equipo.

La gran labor que realizó en Defensa y Justicia puso a Hernán Crespo en el radar de los clubes más importantes no sólo de Argentina, sino también de otros países. De hecho, aunque su nombre sonó para dirigir a tres grandes del fútbol argentino como Racing, San Lorenzo e Independiente, su futuro estaría en el fútbol brasileño, pero fue él mismo quien puso en stand by su arribo a Sao Paulo, ya que luego de resolver su salida del Halcón todavía analiza ofertas, aunque la del Tricolor sigue siendo la más fuerte.

El DT argentino de 45 años publicó en su cuenta personal de Instagram una emotiva despedida del club en el que viene de conseguir la Copa Sudamericana: "mediante estas palabras y por este medio comunicar que me despido junto con mi cuerpo Tecnico de Defensa y Justicia, agradecidos por habernos recibido con respeto, cariño y confianza en nuestro trabajo".

Este lunes brindó una breve entrevista a Sportia, en la que admitió que "no tengo nada, no firmé con nadie, pero me parece que cuando el teléfono suena constantemente no es justo que me saquen ni el uno por ciento del foco de lo que era Defensa. No firmé con nadie ni cambio Defensa por otra situación. Me pareció correcto evaluar y liberar a Defensa porque no era saludable ni para los dirigentes ni para los jugadores que esté esto detrás".

Y en relación a su futuro, detalló que "he hablado con Santos, con San Pablo y con la selección de Chile, pero no decidí absolutamente nada".

Crespo dirigió al club de Florencio Varela durante un año; estuvo al frente del equipo en 32 partidos (13 triunfos, 10 empates y 9 derrotas), logrando conquistar nada menos que el primer título internacional en la historia de Defensa, y especialmente estableciendo una identidad de juego que generó numerosos elogios.

Por su parte, Sao Paulo sigue siendo su principal opción. El conjunto pauista había cosechado una serie de buenos resultados que le permitieron llegar a la cima del Brasileirao, pero en este 2021 estuvo muy lejos de ese rendimiento, no pudo ganar y por eso se quedó sin entrenador: Fernando Diniz dejó su cargo y junto a él también renunció el histórico Raí, gerente deportivo. Cabe recordar que el equipo brasileño, actualmente en el cuarto puesto del campeonato de Brasil, había sido eliminado en la fase de grupos de la pasada Copa Libertadores, se quedó afuera de la Sudamericana en 16avos de final ante Lanús y alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil, donde perdió ante Gremio.

En cuanto al Peixe, Cuca decidió que dejará el club a fin del campeonato y luego de perder la final de la Copa Libertadores. Por último, la Roja busca reemplazante para Reinaldo Rueda y, tras caerse la posibilidad de Matías Almeyda, las chances vuelven para Valdanito.

De esta forma y sea el que sea su nuevo club, quien también aparece como candidato natural para dirigir en un futuro a River tendrá la chance de conducir a un grande del continente, con el respaldo de haber hecho historia en Defensa y Justicia.