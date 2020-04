Coutinho pasa por el quirófano y estará dos semanas de baja

Philippe Coutinho estará de baja las próximas dos semans después de haberse sometido a una intervención quirúrgica en el tobillo derecho. Según informa el Bayern a través de un comunicado, el brasileño estará disponible para trabajar con normalidad, naturalmente la que permita la situación generada a raíz de la crisis del CoVid-19, dentro de dos semanas.

ℹ️ @Phil_Coutinho underwent surgery on his right ankle on Friday. The operation was successful and Coutinho will be able to begin his recovery programme in around 14 days. #ComeBackStronger, Philippe! pic.twitter.com/VgPParUOYK