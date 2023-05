Courtois: "Todos estamos contentos con Ancelotti"

El belga conquistó ante Osasuna su primera Copa del Rey como futbolista del Real Madrid

La vigésima Copa del Rey del Real Madrid ha sido la primera de Thibaut Courtois como futbolista blanco. El belga estrenó este sábado ante Osasuna su casillero en esta competición en el equipo que dirige Ancelotti. Tras ello, compareció en zona mixta repasando el significado del título y la actualidad del club.

Primera Copa con el Madrid. "Estoy muy contento, pleno de títulos que podía ganar aquí. Ahora toca empezar otra vez".

Calendario apretado. "Ganar una Copa siempre es importante. Primero era ganar hoy y ahora toca descansar y entrenar bien para el martes".

Torneo infravalorado. "A veces se menosprecia esta competición porque no es LaLiga o la Champions League, pero siempre es bonita ganarla. A mí me daba pena no pasar de cuartos o de semifinales, pero este año recorrimos un camino bonito".

Seis títulos consecutivos. "Hemos podido luchar por cada trofeo. Es bonito sobre todo por los que siendo tan jóvenes, ya lo han ganado todo".

Celebración. "Lo hemos celebrado con la afición, con los jugadores, en el hotel... somos profesionales, sabemos que tenemos partidos por delante".

Ancelotti. "En LaLiga no dimos la talla, pero no sólo hay que mirar al míster, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, porque todos estamos contentos con Ancelotti".

Haaland. "Hay que frenarlo como a todo el equipo, no sólo a él. El City tiene mucha calidad para que, si no marca él, marque otro".