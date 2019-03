Courtois: "Soy de los mejores, aunque la prensa española quiera matarme"

Respuesta el belga a las críticas por su error ante Rusia

No están siendo días sencillos para Thibaut Courtois. Si en el parece habere perdido la titularidad en beneficio de Keylor Navas, su error en el partido ante , se ha hecho viral en las redes sociales. La pifia del meta con provocó el gol de Cheryshev y el gol, que ha dado la vuelta al mundo, ha servido para que conteste a sus críticos. En declaraciones a los medios belgas, Courtois se defiende explicando "me sigo considerando uno de los mejores, a pesar de que la prensa española quiera matarme. Me siento muy fuerte, estoy tranquilo porque entreno bien y juego bien", dijo.

El portero explicó así la jugada que dio pie al gol de Rusia en el partido de ayer. "Cheryshev me da un codazo y me quedé sin fuerzas para despejar", para añadir "fue un error, pero así es la vida del portero", comentó ante los periodistas de su país. Cabe destacar que antes de hacer estas declaraciones, el portero había publicado un mensaje en sus redes sociales: "Siempre se aprende de los errores", dijo.

El portero belga de 26 años firmó para las próximas seis campañas con el Real Madrid, previo pago de 40 millones de euros, y no atraviesa su mejor momento. Ni en el Madrid, ni en su selección. Ahora tendrá que jugar otro partido con su selección ante Chipre y después regresará al Real Madrid, para incorporarse a los entrenamientos a las órdenes de Zidane.

Esta ha sido, sin duda, una de las semanas más "negras" de Courtois en su vida como profesional.