Courtois: "Simeone critica al Madrid para hacerse popular ante su afición"

El portero del Real Madrid, ex del Atlético, se une a Modric y también dispara contra el entrenador colchonero, a quien tuvo en el Vicente Calderón.

Si por la mañana era Luka Modric el jugador del Real Madrid que disparaba contra Diego Simeone, por la noche fue Thibaut Courtois el futbolista merengue encargado de criticar duramente al entrenador del Atlético de Madrid.

"Simeone critica al Madrid para hacerse popular ante su afición (del Atlético). Lo hace siempre, mete palos al Madrid por ser el mejor club del mundo", sentenció en zona mixta el portero belga después de la victoria de los blancos sobre el Rayo Vallecano, por la Jornada 16 de LaLiga.

"Hay que respetar las opiniones de todos. Cada uno puede decir su opinión personal. Pero yo he estado allí tres años y cuando peleas siempre contra el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, vas a decir cosas para generar populismo entre tu afición", agregó.

Cabe señalar que Simeone y Courtois coincidieron en el Vicente Calderón desde diciembre de 2011, cuando El Cholo fichó por el Atlético, hasta mediados de 2014, cuando el Chelsea se llevó al guardameta de la capital española.

"Courtois se fue al Madrid y fue el mejor portero del mundo, cuando estuvo con nosotros lo ganó Keylor Navas...", había dicho Simeone algunos días atrás. Sobre ese punto, Courtois comentó: "En el caso mío dijo que había ganado ese trofeo porque jugaba en el Real Madrid, pero en el Mundial yo era del Chelsea. Y en el Premio The Best se acabó en julio la votación, tampoco era del Madrid. No creo que sea justo que menosprecio a mí. Oblak es también un gran portero y podía haber tenido más puntos, pero hay un montón de gente que vota".