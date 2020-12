Courtois: "Ramos es un buen amigo de Keylor Navas, así que al principio no fue fácil para él”

El portero belga se sinceró en una entrevista hablando de cómo se tomó Ramos su fichaje por el Real Madrid.

Courtois se sinceró en una entrevista en “Sporza” en la cual repasó varios aspectos de su vida desde que llegó al , entre ellas, cómo fue su relación con Ramos.

"A Ramos le conocía un poco antes por unas vacaciones en Ibiza. Es un buen amigo de Navas, así que al principio no fue fácil para él”. Y es que la primera temporada de Courtois en el equipo blanco alternaron portería, jugando el belga 35 encuentros y el costarricense 21 partidos.

No obstante, añade sobre su relación con el capitán que “me recibió bien, nunca tuvimos problemas. Ahora nos rendimos el uno al otro".

“Tengo muy buena relación con Zidane”

También habló de cómo es su día a día con Zidane y qué cómo vivió aquella temporada de alternancia con Keylor. "Durante la alternancia en la portería con Keylor Navas, Zidane dijo que no teníamos nada más que ganar, así que iba a cambiar entre Navas y yo. Le gusta rotar. Pero eso no tiene nada que ver con mi relación con Zidane. Puede que nuestra relación fuera un poco distante al principio, pero eso también se debió a que no tenía una historia con él como muchos otros jugadores de la plantilla. Él mismo se dio cuenta y tuvimos una buena conversación en el verano de 2019. Desde entonces nuestra relación ha crecido y ahora es muy buena".

Los mejores porteros del mundo para Courtois

Preguntado si se considera el mejor portero del mundo actualmente (logró el trofeo Zamora la pasada temporada y fue artífice de la remontada del Madrid para lograr la Liga), señaló que "no me gusta decir eso. Creo que pertenezco a los mejores, incluidos Neuer, Oblak, Ter Stegen, Alisson... Los porteros solemos tener etapas. En un momento determinado uno es imbatible, luego el otro. Todos tenemos cualidades distintas".