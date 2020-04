Courtois confiesa quién fue su referente para ser portero

En un directo en Instagram, el portero del Real Madrid indica que es guardameta por Iker Casillas

Thibaut Courtois está siendo de los futbolistas más activos en redes sociales durante el confinamiento. El portero belga del está participando en carreras virtuales junto a varios pilotos de la parrilla de Fórmula 1 y mantiene su perfil actualizado.

Ahora, el guardameta, en un directo en Instagram en la cuenta de Futbolemotion, ha respondido a las preguntas de sus seguidores y ha realizado varias confesiones, entre ellas, indica que fue un portero merengue el que le hizo ser portero.

"Cuando Iker (Casillas) empezó a jugar en el Madrid veía sus partidos y me hice portero por él, me gustaba verlo y me encantaba el Real Madrid. Cuando a los 14 años veía que era muy alto y flaco, miraba mucho a Van der Sar porque era más mi estilo", expresó Courtois.

Courtois habló y analizó el debate sobre quien es mejor portero, poniendo especialmente en valor a su homónimo del Barça, Ter Stegen sin olvidarse de Jan Oblak.

"Maneja muy bien el blocaje, como Oblak. Es el mejor en el juego con los pies, en lo que me sorprendió Remiro, de la Real, y en el uno contra uno me gusta porque es escuela alemana, pone la rodilla muy rápido abajo y la otra la estira. Hay que tener buena elasticidad", expresó.

También se atrevió a desvelar algunas de sus manías, como "lavar los guantes una noche antes" de los encuentros que disputa, además de secarlos, pero no termina de hacer la acción. "Me gusta que estén siempre un poco húmedos", analizó.

Por otro lado, habló de sus virtudes, especialmente en el juego aéreo, donde destaca por su altura (1'99 m) y eso le permite alcanzar mejor los balones por alto en las jugadas de estrategia.

"Por educación belga salimos mucho y se entrena blocar. En se va más con los puños cuando se sale. Es una diferencia y un punto fuerte mío". Además, también destacó su fortaleza, después de una primera temporada complicada en el 13 veces campeón de Europa, donde no mostró su mejor versión.

"Destacaría mi capacidad por todo lo que ha pasado este último año y medio. Si no estás muy fuerte mentalmente no puedes superar lo que te ha venido encima y luego demostrar lo que vales cuando juegas los partidos. Hay que estar fuerte de cabeza porque todo el mundo comete fallos, pero en los porteros cuestan goles. Después del partido hay que olvidar el fallo y no mirar atrás. Sólo pensar en lo que puedes hacer mejor".

Recluido en la capital de España, el jugador blanco, ex del Atlético, también habló acerca de lo primero que hará cuando se termine el confinamiento y se pueda salir a la calle.

"Lo primero que haré cuando se pueda salir es ir a Valdebebas a entrenar, hacer deporte y entrenar con el equipo. Tengo ganas, aunque hay que esperar a que el gobierno de luz verde", indicó.

Además, señaló que será en "un año" cuando se podrán observar los efectos de la pandemia del coronavirus. "Dentro de poco podremos disfrutar de la vida, pero hay que estar sanos. Se debe tener mucho cuidado al salir, hay que protegerse bien y lavarse las manos. Cuando todo acabe habrá miedo a salir ahora".