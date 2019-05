Costly quiere volver a ser campeón junto a Vargas, ahora en Marathon

El delantero festejó en 2016 bajo los colores de Olimpia junto al técnico argentino. "Es motivante trabajar con él", dijo el Cocherito.

Carlo Costly todavía disfruta de la obtención de la Supercopa de Honduras con Marathon, aunque se ilusiona con ganar en el Clausura 2019 mientras el Monstruo Verde espera rival en las semifinales.

"Estamos motivados y contentos por el logro, sabemos que se vienen partidos difíciles, independiente de quien sea el próximo rival. Estamos con ansias de jugar", declaró el delantero, de 36 años.

El Chocherito fue campeón en Olimpia en el Clausura 2016 bajo las órdenes del argentino Héctor Vargas, que también es su entrenador en Marathon. "Es un tipo trabajador que va a lo que va, por eso tiene los números y ha ganado los títulos. Todos estamos bien con él, es motivante trabajar con él. Estamos con ganas de quedar campeon, me gustaría ser campeón de la mano con Vargas", dijo.

No obstante, consideró que no tiene preferencia en las semifinales. "No tengo un favorito. UPN lleva una ventaja brava... estamos esperando y haciendo nuestro trabajo", aseveró.