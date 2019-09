Costa revela por qué se fue Griezmann del Atlético: soñaba jugar con Messi

Diego Costa repasa la actualidad futbolista hablando de la salida de Griezmann o sus sentimientos como rojiblancos entre otras cosas.

Diego Costa fue entrevistado por el canal de Youtube Qué partidazo para repasar la actualidad futbolística. El delantero rojiblanco se refirió a la salida de Griezmann, a sus sentimientos como atlético, el Balón de Oro y otras cuestiones de actualidad.

Sobre el asunto Griezmann negó que intentara convencerle para que se quedase en el y explica cuál era el sueño del francés por el que decidió salir del club.

“No intenté convencerle, si me hubiera preguntado le hubiera dicho que cada uno debe vivir cosas distintas. Antoine fue campeón del mundo, yo de Liga con el Atlético”.

Explicó que “en su momento decidí irme al y fui feliz allí” recalcando que “por irte de un equipo no significa que seas desagradecido con ese club” .

“Griezmann quería algo nuevo y eso era el , su sueño era jugar con Messi y con Suárez también”.

El de Lagarto explica que “todos sabemos qué jugador es y es normal que dijera que quería irse allí y experimentar si puede ser un jugador tan importante como en el Atlético”.

“Podemos estar triste porque se fue un jugador importante, pero hemos de estar felices porque él lo está. Hay que agradecerle todo lo que nos dejó… no sólo muchos millones (risas)”.

Costa explicó sus sentimientos en el Atlético y cómo está en el club rojiblanco.

“En el Atlético me siento importante, el Atlético no es grande por ser el Atlético si no por su afición… el otro día íbamos perdiendo pero la afición vio que era posible… pocos equipos en Europa tienen algo así”.