Coronavirus: El tenso cruce de Klopp con aficionados en Anfield

El entrenador del Liverpool increpa a unos hinchas que querían chocarla con los futbolistas Reds: "Retirad la mano, putos idiotas".

Este miércoles, minutos antes del vs. , Jurgen Klopp ha protagonizado una de las imágenes de la jornada en la Liga de Campeones. Y es que el entrenador del cuadro inglés se ha cruzado con unos hinchas que querían chocarla con los futbolistas Reds: "Retirad la mano, putos idiotas", les gritó al salir del túnel de los vestuarios hacia el campo de juego. Y todo con el nuevo coronavirus en el centro de la escena.

Klopp cussing at his fans and telling them to keep their filthy hands away. Could never be my manager. pic.twitter.com/KlAVOAqhcx — TLV (@TheLampardView) March 11, 2020

Cabe señalar que el preparador alemán había sido noticia al responder una pregunta en sala de prensa relacionada con el COVID-19 hace pocos días. Y merece la pena recordar también que, como medida de seguridad, los jugadores no se dan la mano en el saludo inicial previo a los partidos. De hecho, Klopp y Simeone chocaron el antebrazo en el saludo previo al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions.

"Lo que no me gusta en la vida es que en una cuestión muy seria, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo. De verdad, no lo entiendo. Si yo te pregunto a ti, estamos en el mismo rol. No es importante lo que la gente famosa diga. Tenemos que hablar sobre estas cosas de manera correcta. No gente sin conocimiento al respecto como yo, hablando sobre algo que la gente que sí sabe puede hablar. Y esa gente dirá al público haz esto, haz lo otro, y todo estará bien o no. Pero no los entrenadores de fútbol. No lo entiendo. Políticos, coronavirus... ¿por qué yo? Yo llevo una gorra y voy mal afeitado", sentenciaba Klopp a un periodista hace algunos días.