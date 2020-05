Coronavirus: Cuándo vuelve el fútbol en Europa, ligas, fechas, países, cuáles vuelven y cuáles quedan suspendidas

Poco a poco, el fútbol va volviendo, aunque cada país lleva distinto ritmo. Te explicamos cómo está el panorama actual en el fútbol europeo

Tras más de dos meses de parón en Europa en el mundo del fútbol, parece que se comienza a vislumbrar la luz al final del tunel. La gran mayoría de los equipos ya han vuelto a los entrenamientos y alguna gran liga ya ha vuelto a esta llamada 'nueva normalidad', pero quedan muchas dudas aún en el horizonte. A continuación, te contamos las fechas que manejas las diferentes ligas europeas para volver a la competición.

Es oficial: el fútbol alemán regresó el 16 de mayo con la jornada 26 . Esto es consecuencia de que los clubes de la comenzaran con antelación con los entrenamientos, siempre con prudencia, la distancia aconsejada y los test a todos los jugadores de los 36 clubes (1ª y 2ª división), pese a los 10 contagiados.

A puerta cerrada y con un máximo de 300 personas en cada escenario, el campeonato germano volvió después de que viera paralizado en la jornada 25. El gran protagonista de la vuelta fue Haaland, que marcó el primer gol en la vuelta de la Bundesliga. Además, la competición dejó varias imágenes que siempre quedarán en la retina de los aficionados.

Los diferentes organismos competentes y vinculados al fútbol en parecen haberse alineado y es por eso que plantean un escenario de vuelta al fútbol para mediados de junio. La competición se estancó en la jornada 27, con el como lider, dos puntos por encima de .

Ya con el "OK" del gobierno, los futbolistas se presentaron en los clubes para pasar las primeras pruebas y así concretar el regreso a los entrenamientos por parte de los deportistas profesionales y retomar las competiciones en junio si no hay un repunte de los contagios. El presidente de La Liga, Javier Tebas, espera que sea para el día 12.

La liga del país que más fuerte sintió el impacto del coronavirus en un principio hace fuerza para volver. El presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, se mostró convencido en que la temporada se reanudará en junio, aunque los entrenamientos colectivos vuelven a partir del 18 de mayo tras la autorización del Gobierno. "No puedo ser quien entierre el fútbol italiano", aseveró el máximo dirigente del ente rector del Calcio, cuyo líder es la , con un punto de diferencia respecto de la tras 26 jornadas disputadas. Ahora es el Gobierno quien debe aprobar la decisión que la competición regrese el día 13 de junio.

Desde la Federación aseguran que la competición debe acabar el 31 de agosto, ya no el 2 como estaba previsto, lo que compromete las fechas guardadas por UEFA para la disputa de Champions y . En cualquier caso, el 28 de mayo volverán a reunirse.

El calendario de la Premier League se vio aplazado con 29 jornadas disputadas y el como líder, 25 puntos por encima de , condición que lo acerca al campeonato. De todas maneras, debe asegurar su título y, para ello, necesita el regreso de la competición.

Los equipos han regresado a los entrenamientos con ciertos cuidados y precauciones como lo son practicar de manera individual, evitar los contactos y con distintos horarios.

¿Qué se menciona desde la prensa inglesa? La búsqueda de la reanudación del campeonato el 12 de junio .Un lapso prudencial para garantizar la ideal preparación deportiva, que la cuarentena haga efecto, la pandemia calme y se acerquen al verano del Hemisferio Norte.

Lo que parece claro es que los partidos a disputarse en el regreso serán sin espectadores.

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia aceptó la orden del Gobierno de dar por terminada la temporada 2019/2020 y proclamó campeón al París Saint-Germain, que lideraba la tabla cuando se detuvo la competición a causa del COVID-19.

De este modo, el cuadro parisino, junto al Olympique de y al , serán los representantes del fútbol galo en la próxima edición de la . Mientras que los participantes en Europa League 2020-21 serán el , el y el Niza .

Cabe recordar que el equipo de la capital francesa tenía una ventaja de 12 puntos sobre el segundo, al momento de la suspensión. y perdieron la categoría. Sus puestos serán ocupados por Lorient y Lens .

OTRAS LIGAS FINALIZADAS

HOLANDA: A raíz del veto impuesto por el gobierno holandés ante la posibilidad de jugar al fútbol antes del próximo 1 de septiembre la federación neerlandesa (KNVB) ha resuelto dar por concluida la Eredivisie y ha anunciado que no habrá ascensos ni descensos ni campeón. Así lo ha confirmado el propio organismo frente a la imposibilidad de aumentar a veinte el número de equipos de la próxima temporada y a pesar de los votos en contra de los clubes de primera y segunda división, que preferían que sí hubiera ascensos y descensos. El es designado como primer clasificado por 'goal average' pero no es declarado campeón igual que no habrá ascensos y descensos.

BÉLGICA: El fútbol belga se convirtió en la primera liga importante de fútbol en terminar temprano su temporada 2019-20, debido a la pandemia del coronavirus. Por ende, el Brujas se consagró campeón.

ESCOCIA: La Scottish Premiership decidiera suspender definitivamente la liga debido a la pandemia de coronavirus. "Tras una consulta con los 12 clubes de la élite, el consejo de administración de la liga (SPFL) decidió que la temporada 2019/2020 se terminara con efecto inmediato", señaló la competición en un comunicado. El de Glasgow se proclamó campeón escocés por novena vez consecutiva.

OTRAS LIGAS (CON FECHA DE VUELTA CONFIRMADA)

En cuanto a ligas menores, ya hay varias que tienen una fecha fijada para la vuelta, siempre que los acontecimientos se sucedan con tranquilidad. Son las siguientes, por orden de fecha:

REPÚBLICA CHECA: Fecha confirmada de vuelta - 25 de mayo

DINAMARCA: Fecha confirmada de vuelta - 28 de mayo

POLONIA: Fecha confirmada de vuelta - 29 de mayo

ISRAEL, LITUANIA Y SERBIA: Fecha confirmada de vuelta - 30 de mayo

AUSTRIA: Fecha confirmada de vuelta - 2 de junio

PORTUGAL: Fecha confirmada de vuelta - 4 de junio

TURQUÍA: Fecha confirmada de vuelta - 12 de junio

NORUEGA: Fecha confirmada de vuelta - 16 de junio

RUSIA: Fecha confirmada de vuelta - 21 de junio

OTRAS LIGAS (SIN FECHA DE VUELTA CONFIRMADA)

Junto a España, y Reino Unido, hay otras competiciones que ya han comenzado los entrenamientos, pero que no tienen fijada una fecha de vuelta. Son las siguientes:

ESLOVAQUIA: El 3 de junio es la fecha marcada para la vuelta del fútbol a puerta cerrada.

GRECIA: Está pendiente la aprobación del gobierno para que la vuelta sea el 6-7 de junio.

RUMANÍA: La fecha que se baraja para la vuelta es la del 13 de junio.

SUECIA: A falta de aprobación gubernamental, el 14 de junio es el día elegido para la vuelta en . Se estima que la liga finalizaría en diciembre.

LETONIA: Desde mediados de mayo los equipos ya entrenan en grupo. Se estima que el 14 de junio puede volver la competición.

SUIZA: El Gobierno decicirá el 29 de mayo la fecha definitiva de la vuelta. Casi con total seguridad será el 18 de junio.

UCRANIA: Se reanudaría el 30 de junio y finalizaría el 24 de julio. Falta la aprobación del Gobierno.

FINLANDIA: La fecha posible es el 1 de julio. En caso de no poderse reanudad en dicha fecha, el calendario quedaría reducido a 22 jornadas.

IRLANDA DEL NORTE: El deporte profesional no podrá volver hasta que terminen las fases de desescalada del país. Sin fecha concreta de regreso.

KAZAJISTÁN: En diálogos con el Gobierno. Sin fecha concreta de regreso.

AZERBAIYÁN: Estaba previsto que la competición volviese el 23 de mayo, pero al durar la cuarentena hasta el 31 de mayo ha obligado a cancelar los planes.