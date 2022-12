Corea del Sur 2-1 Portugal en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa

Los coreanos vencieron a los portugueses y en simutáneo Uruguay ganó 2-0 ante Ghana. De esta manera, los asiáticos pasaron a octavos.

La Copa del Mundo sigue regalando momentos históricos. Esta vez, mientras todos estaban esperando un clasificado entre Ghana y Uruguay, el que se metió a los octavos de final fue Corea del Sur. Los asiáticos vencieron 2-1 a Portugal para quedar segundos en el Grupo H.

El estadio Ciudad de la Educación fue escenario del choque. A los cinco minutos, Ricardo Horta adelantaba a los lusos y parecía que se iba a dar la lógica: el candidato teniendo una noche tranquila. No obstante, a los 27' Young-Gwon empató el encuentro y le daba una esperanza a su país. Especialmente cuando de Arrascaeta adelantó a la Celeste en el estadio Al Janoub.

Los coreanos estaban cerca, pero a la vez muy lejos del gol que les de la victoria. A su buen duelo táctico le faltaba un poco de rebeldía en los últimos metros. Fue a los 91' cuando obraron el milagro: un tiro de esquina mal cobrado de Portugal dio lugar a un contraataque dictado por Heung-Min Son, que se desplazó, junto portugueses y soltó en el momento exacto para que Hee-Chan defina.

El duelo terminó, pero necesitaban esperar las acciones del otro partido. El clima era tenso, se juntaron todos en el medio del campo para ver los últimos minutos de Ghana vs. Uruguay. Un gol uruguayo los dejaba afuera. Pero no pasó, y ahora Corea del Sur posiblemente irá ante la temible Brasil

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

COREA DEL SUR - PORTUGAL, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre los Tigres de Asia y los Lusos, minuto a minuto.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Corea del Sur - Portugal FECHA Viernes 2 de diciembre ESTADIO Ciudad de la Educación | Al-Rayyan, Qatar HORARIO 12:00 (ARG, BRA, CHI), 10:00 (COL), 09:00 (MÉX), 16:00 (ESP), 07:00 (PT), 10:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y TyC Sports, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Corea del Sur y Portugal estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

