Corea del Sur en el Mundial Qatar 2022: alineación, convocatoria, partidos, rivales, entrenador, estrella, mejores jugadores, resultados y clasificación

Corea del Sur no se ha perdido ninguna edición desde México 1986 y quiere volver a dar que hablar liderada por una de las estrellas de la Premier.

En su décima Copa del Mundo consecutiva, Corea del Sur llega como el equipo de Asia que la mayoría cree que tiene más posibilidades de dejar huella en el torneo. En 2022, su rendimiento no ha sido muy bueno, pero tiene el talento individual necesario para dar guerra a cualquier equipo y ha quedado encuadrada en un grupo que no es excesivamente complicado. Es muy poco probable que consiga igualar el cuarto puesto que logró en 2002 en su propio país, pero no hay que darles por muertos.

Tras haber contribuido a eliminar a Alemania en la fase de grupos de 2018, los Guerreros Taeguk tratarán de dar la sorpresa cuando se enfrenten a Portugal, Uruguay y Ghana en el Grupo H. Pocos esperarán que pasen a las rondas eliminatorias, pero hay equipos irregulares en ese grupo, y no hará falta mucho para que Corea del Sur consiga algún que otro resultado sorprendente.

Cómo llega

Corea del Sur fue segunda en su grupo de clasificación sólo por detrás de Irán y consiguió 23 de los 30 puntos posibles para cerrar su clasificación para el torneo, donde ya se ha convertido en un clásico y ha participado de forma consecutiva en todas las ediciones desde México 1986.

Así es el Grupo H del Mundial de Qatar 2022

Partidos, rivales, resultados y clasificación

FECHA PARTIDOS HORARIO LOCAL SEDE 24/11 Uruguay - Corea del Sur 14:00 Estadio Ciudad de la Educación 28/11 Ghana - Corea del Sur 14:00 Estadio Ciudad de la Educación 2/12 Portugal - Corea del Sur 16:00 Estadio Ciudad de la Educación

Corea del Sur está encuadrada en el Grupo H del Mundial. Junto a ella, se encuentran Portugal, Uruguay y Ghana. Los coreanos debutarán ante los portugueses el 24 de noviembre a las 17 horas, después afrontará el duelo ante Corea del Sur al que se enfrenta el 28 de noviembre y se mide ante Uruguay el día 2 de diciembre.

Convocatoria

Aún no se conoce la convocatoria completa de Corea del Sur para el torneo.

Alineación

Once tipo (1-4-4-2): Kim Seung-Gyu; Kim-Moon-Hwan, Kim Young-Gwon, Kim-Min Jae, Kim Jin-Su, Lee Kang-in, Hwang in-Beom, Lee Jae-Sung, Na Sang-Ho, Son Heung-Min, Hwangh-Hee-Chan.

Jugadores a seguir

Estrella

Son Heung-min

Todas las miradas estarán puestas en Son Heung-min cuando Corea del Sur salte al campo en Qatar. Se espera que el ganador de la Bota de Oro de la Premier League de la temporada pasada sea el talismán como mejor y más famoso futbolista actual de Asia. En el ataque le acompañará otro delantero de la Premier League, Hwang Hee-chan, del Wolves.

Joven promesa

Lee Kang-in

En la defensa habrá muchos ojeadores pendientes del central del Nápoles Kim Min-jae. Ojo también con el mediapunta Lee Kang-in, que fue el Jugador del Torneo en el Mundial Sub20 de 2019 y tiene la capacidad de romper cualquier defensa y está atravesando un gran momento en el Mallorca.

Entrenador y cuerpo técnico

Paulo Bento

Paulo Bento no tiene buenos recuerdos de la Copa del Mundo, ya que fue el encargado de dirigir a su Portugal natal cuando la selección quedó eliminada de forma vergonzosa en la fase de grupos de 2014. En esta ocasión, espera algo mucho mejor, y ha hecho un trabajo sólido en sus cuatro años al frente de Corea del Sur, aunque este torneo será el factor decisivo para saber si su mandato ha sido un éxito o un fracaso.