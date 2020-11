Coquimbo Unido vs. Universidad Católica: formaciones, día, hora y cómo ver por TV y online

Este miércoles vuelve a rodar el balón para en el Campeonato Nacional 2020. Por la decimonovena fecha, el equipo de Ariel Holan se traslada al Francisco Sánchez Rumoroso para medir fuerzas con .

Los Cruzados llegan a esta cita tras vencer con lo justo a Cobresal despegándose de su más cercano seguidor, . Con esto, los estudiantiles necesitan seguir sumando de a tres para no ser alcanzados, pero no tendrán la tarea fácil ante un cuadro coquimbano que espera hacerse fuerte de local: vienen de una derrota 2-0 ante , que los mantiene en el 15º casillero merced a solo 19 unidades.

Universidad Católica: Matías Dituro; Raimundo Rebolledo, Germán Lanaro, Valber Huerta, Juan Cornejo; Ignacio Saavedra, Diego Buonanotte, José Pedro Fuenzalida; Gastón Lezcano, Edson Puch y Fernando Zampedri. DT: Ariel Holan.

Coquimbo Unido: Guillermo Orellana; Víctor González, Federico Pereyra, Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez, Diego Aravena, Nicolás Berardo; John Salas, Diego Vallejos, Cristofer Salas. DT: Juan José Ribera.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world