Copa Chile 2019: llaves, cuadro, resultados, horarios y todo lo que tienes que saber

En octavos de final se encuentra el torneo que da pasajes para Copa Libertadores y Sudamericana.

Entre 23 y 24 de marzo se jugó la primera fase de la Copa 2019, uno de los torneos más tradicionales del balompié chileno. Esta etapa consistió en duelos a Partido Único que enfrentaron a equipos del Campeonato de Segunda División y Tercera División con los planteles de la Primera B.

Los que sortearon la primera fase -hubo cinco emocionantes series a penales- deberán medirse en duelos directos de ida y vuelta con los equipos del Campeonato Nacional 2019 que se sumarán a la competencia a partir de la segunda fase. El equipo que resulte vencedor obtendrá un cupo para la 2020 en condición de Chile 4.

A la segunda ronda se clasificaron tres equipos de menor categoría, Trasandino, Deportes Vallenar y San Marcos de Arica.

La ANFP definió la programación de la segunda fase en la que se integran los equipos de Primera División. hizo su estreno en el certamen inclinándose ante Puerto Montt, mientras que Universidad de Chile venció a domicilio a Rangers y confirmó su paso a octavos con un empate en Santiago. Por su parte, cayó a manos de La Serena y le dio vuelta la llave, y el actual campeón Palestino cerró la llave contra Santiago Morning, pero lo eliminaron por secretaría: no cumplió con el reglamento de citar juveniles.

Ya en la ronda de 16 mejores, la U se adelantó en Temuco y finiquitó a su rival en Santiago. Mientras tanto, Colo Colo goleó a Barnechea y la UC superó en el final, por dos, a los Microbuseros.

SEGUNDA FASE - IDA

SEGUNDA FASE - VUELTA

OCTAVOS DE FINAL - IDA

OCTAVOS DE FINAL - VUELTA

Los cuartos de final del certamen enfrentarán al ganador de Tem-U vs. el de Iqq-Csl; al de UE-VAL vs. AUD; al de CC-BAR vs. el de EVE-OHI; y al de ULC-ÑUB vs. el de SM-UC.