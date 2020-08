Copa América 2021: cuándo empieza, fechas, sedes, formato, sorteo y equipos

El torneo, que tendrá doble sede, formato de dos zonas y dos invitados de Asia, sufrió algunos cambios preventivos por la pandemia. Acá, los detalles.

Al igual que ocurrió con todos los torneos y ligas de fútbol de todo el planeta que se tuvieron que suspender por la pandemia global de coronavirus , en Sudamérica la CONMEBOL decidió que la Copa América 2020 también sea pospuesta y se dispute en 2021 .

Luego de esa edición, la se disputará cada cuatro años, jugándose en años pares y no en impares, como sucede actualmente. Con esto, se buscará unificar calendarios con la UEFA y hacer coincidir los descansos para la mayoría de futbolistas.

Más equipos

Mientras se terminaba la edición 2019 en , la Conmebol confirmó que el próximo torneo continental tendrá una inédita realización en conjunto entre dos países que no son vecinos: y .

A continuación, en Goal te contamos todo lo que hay que saber sobre la Copa América 2020 que fue aplazada para 2021:

PAÍSES ORGANIZADORES

Si bien la alternativa más fuerte parecía ser que albergara el certamen, que se disputaría en un formato similar a la Copa América Centenario de 2016, la CONMEBOL finalmente desechó esa posibilidad. El 13 de marzo del 2019, luego de una reunión en Miami entre Alejandro Domínguez y los diez países miembros de la Confederación Sudamericana, se confirmó que la sede sería en Sudamérica y que los países que ya habían postulado su candidatura conjunta para la Copa América 2020 eran Argentina y Colombia. Casi un mes después, el Consejo de la CONMEBOL oficializó a ambos países como organizadores.

Durante el consejo de la FIFA que eligió a Infantino como presidente por segundo periodo consecutivo, se anunció que la decisión final respecto al país en el que se jugará la final del toneo se tomaría en la reunión del Consejo celebrada el 13 de junio Sao Paulo. Llegada la hora, la decisión nuevamente fue aplazada hasta el 27 de junio cuando el presidente de Colombia, Iván Duque, oficializó que tras hablar con Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, la sede de la final será el país cafetero .

ESTADIOS

Después de la preselección de los estadios más importantes de ambos países, CONMEBOL oficializó a los elegidos .

ARGENTINA

Buenos Aires: Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti (66.000 espectadores)

Mendoza: Estadio Malvinas Argentinas (38.000 espectadores)

La Plata: Estadio Único Ciudad de La Plata (43.000 espectadores)

Córdoba: Estadio Mario Alberto Kempes (57.000 espectadores)

Santiago del Estero: Estadio Único (28.000 espectadores)

COLOMBIA

Bogotá: Estadio Nemesio Camacho 'El Campín' (36.300 espectadores)

Cali: Estadio Pascual Guerrero (46.400 espectadores)

Medellín: Estadio Atanasio Girardot (41.100 espectadores)

Barranquilla: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez (46.600 espectadores)

FECHAS Y CALENDARIO

La Copa América se disputará entre el 11 de junio y el 10 de julio de 2021. El partido inaugural entre Argentina y se disputará en Buenos Aires, más precisamente en el Monumental de Núñez, mientras que la final será en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia.

EL FIXTURE

Luego de la postergación de 2020 a 2021, CONMEBOL anunció más modificaciones en la programación de los partidos de la Copa América.

GRUPO A (Hora argentina)

FECHA 1

11/06 - 20:00 Argentina vs. Chile - Estadio Monumental, Buenos Aires

12/06 - 16:00 vs. - Estadio Mario Kempes, Córdoba

12/06 - 19:00 vs. - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

FECHA 2

15/06 - 19:00 Chile vs.. Bolivia - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

15/06 - 22:00 Argentina vs. Uruguay - Estadio Mario Kempes, Córdoba

16/06 - 19:00 Paraguay vs. Australia - Estadio Único, La Plata

FECHA 3

18/06 - 19:00 Uruguay vs. Chile - Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza

19/06 - 20:00 Argentina vs. Paraguay - Estadio Monumental, Buenos Aires

19/06 - 19:00 Australia vs. Bolivia - Estadio Único, La Plata

FECHA 4

22/06 - 19:00 Bolivia vs. Uruguay - Estadio Único, La Plata

22/06 - 22:00 Australia vs. Argentina - Estadio Monumental, Buenos Aires

23/06 - 20:00 Chile vs. Paraguay - Estadio Mario Kempes, Córdoba

FECHA 5

27/06 - 20:00 Chile vs. Australia - Estadio Mario Kempes, Córdoba

27/06 - 20:00 Bolivia vs. Argentina - Estadio Único, La Plata

27/06 - 20:00 Uruguay vs. Paraguay - Estadio Único, Santiago del Estero

GRUPO B (Hora colombiana)

FECHA 1

12/06 - 20:00 Colombia vs. - Estadio Nemesio Camacho, Bogotá

13/06 - 17:00 Brasil vs. - Estadio Pascual Guerrero, Cali

13/06 - 20:00 Perú vs. - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

FECHA 2

16/06 - 20:00 Colombia vs. Venezuela - Estadio Pascual Guerrero, Cali

17/06 - 17:00 Ecuador vs. Qatar - Estadio Nemesio Camacho, Bogotá

17/06 - 20:00 Perú vs. Brasil - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

FECHA 3

20/06 - 20:00 Colombia vs. Perú - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

20/06 - 20:00 Venezuela vs. Ecuador - Estadio Nemesio Camacho, Bogotá

21/06 - 18:00 Brasil vs. Qatar - Estadio Metropolitano, Barranquilla

FECHA 4

23/06 - 17:00 Ecuador vs. Perú - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

24/06 - 20:00 Brasil vs. Colombia - Estadio Metropolitano, Barranquilla

24/06 - 16:00 Qatar vs. Venezuela - Estadio Pascual Guerrero, Cali

FECHA 5

28/07 - 20:00 Qatar vs. Colombia - Estadio Metropolitano, Barranquilla

28/07 - 20:00 Ecuador vs. Brasil - Estadio El Campín, Bogotá

28/07 - 20:00 Venezuela vs. Perú - Estadio Pascual Guerrero, Cali

CUARTOS DE FINAL

02/07 2° Grupo A vs. 3° Grupo B - Estadio Monumental, Buenos Aires

03/07 1° Grupo A vs. 4° Grupo B - Estadio Único, La Plata

04/07 1° Grupo B vs. 4° Grupo A - Estadio Metropolitano, Barranquilla

04/07 2° Grupo B vs. 3° Grupo A - Estadio Pascual Guerrero, Cali

SEMIFINALES



06/07 Ganador CF1 vs. Ganador CF2 - Estadio Atanasio Girardot, Medellín

07/07 Ganador CF3 vs. Ganador CF4 - Estadio Mario Kempes, Córdoba

TERCER PUESTO

10/07 Perdedor SF1 vs Perdedor SF2 - Estadio El Campín, Bogotá

FINAL

10/07 Ganador SF1 vs. Ganador SF2 - Estadio Metropolitano, Barranquilla

NUEVO FORMATO

El Consejo de la CONMEBOL decidió modificar el formato de disputa de de la Copa América para esta edición. El certamen continental se disputará en dos grupos de seis equipos con sedes en Argentina y Colombia, donde las selecciones fueron agrupadas según un criterio geográfico (el Grupo A es la Zona Sur y el B, la Zona Norte ) . En tanto, la ubicación de los dos invitados fue definida por sorteo.

En orden, el Grupo A : Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay.

: Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay. En orden, el Grupo B : Colombia, Brasil, Catar, Venezuela, Ecuador, Perú.

Cada hexagonal clasificará a cuatro equipos para la etapa final, integrada por los partidos de cuartos de final, semifinal y final. Este nuevo formato implica la disputa de 38 partidos, 12 más que en el formato anterior, con un mínimo de cinco por selección.

MEDIDAS PREVENTIVAS POR LA PANDEMIA

El 13 de agosto, Conmebol informó algunos cambios:

"En atención a estas circunstancias particulares, fueron introducidos algunos cambios en la programación del torneo y en los reglamentos. El formato del certamen no sufrió ninguna alteración.

La apertura está fijada para el 11 de junio en Buenos Aires, mientras que la final se realizará en la ciudad colombiana de Barranquilla, el 10 de julio. Ese mismo día se disputará el partido por el tercer puesto, en Bogotá.

El Consejo aprobó cambios en el calendario original con la finalidad de minimizar los viajes entre las sedes y sumar días de descanso para los equipos clasificados entre la fase de grupos y los cuartos de final . De igual forma, el Consejo resolvió autorizar, además de las sustituciones por lesión, el cambio de hasta tres jugadores de la lista de cada país , una vez concluida la fase de grupos. Los reemplazos deberán proceder de la nómina provisoria de 50 jugadores presentado por cada selección antes del torneo".

INVITADOS

Aunque se especulaba con el regreso de y Estados Unidos como los dos equipos invitados, CONMEBOL confirmó mediante un comunicado que serán finalmente Australia y Qatar, en calidad de últimos campeones de la Copa de Asia.