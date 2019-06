Copa América 2019: Scaloni, un maradoniano que Maradona no quiere

“No puede dirigir ni el tráfico”, dijo en enero Pelusa sobre el actual técnico de Argentina, quien tendrá su gran prueba de fuego en Brasil.

“Hay muchos técnicos buenos y está (Lionel) Scaloni. Que vaya al Mundial, pero de motos, no de fútbol. No puede dirigir ni el tráfico”, declaró Diego Armando Maradona en enero pasado, criticando la designación de Lionel Scaloni como entrenador del seleccionado argentino. El exlateral, en una rueda de prensa, dolido, prefirió no responderle al '10', debido a la admiración que sintió siempre por esa zurda mágica.

Sin buscarlo y sin quererlo, Scaloni terminó siendo un maradoniano que Maradona no quiere. El defensor-volante nunca ocultó el sentimiento por su ídolo. De hecho, en su época más feliz como jugador, luego de salir campeón de la liga española con Deportivo La Coruña, apareció en distintos festejos con una camiseta que llevaba el rostro de Diego.

Es cierto que el santafesino no presenta un curriculum repleto de pergaminos como para vanagloriarse. Tiene apenas 41 años y casi no tiene experiencia como entrenador: se inició en equipos juveniles del , colaboró con Jorge Sampaoli en y luego lo terminó ayudando en la Selección de que llegó hasta los octavos de final en 2018. Cuando el hombre de Casilda dejó el cargo, él lo asumió de manera interina, iniciando un recambio generacional en el que apostó por nuevos nombres. Finalizó 2018 siendo ratificado en el puesto hasta –por lo menos- 2019.

Como futbolista, además de ser una estrella en Coruña (sueña con ser algún día DT del club gallego), integró aquel equipo histórico conducido por José Pekerman que se consagró campeón en el Mundial Sub20 de Malasia, en 1997, teniendo como compañeros a Juan Román Riquelme, Pablo Aimar, Esteban Cambiasso, Diego Placente y Walter Samuel, entre otros. También supo estar en la Copa del Mundo de , en 2006 (sólo jugó contra ).