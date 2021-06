Convocados de la Selección de Bolivia en Copa América 2021: Formación, plantel, nómina, figura y DT

Los Verdes sorprendieron al vencer a Venezuela y lograron una nueva proeza ante Chile.

El fútbol boliviano atraviesa una crisis de la que no se ha podido recuperar desde hace muchos años. Penúltimo lugar de la eliminatoria rumbo a Rusia 2018 y último en la Copa América 2019, el presente no le sonríe al combinado del altiplano, pues se encuentra lejos de presumir una generación prodigiosa.

Para la Verde, el objetivo es claro para las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022: complicar a las potencias con las que se cruzará, aprovechar su localía y aspirar a colarse en los puestos para el Repechaje. La legión extranjera es su principal fortaleza competitiva, contando con interesantes jugadores que tienen la tarea de cargar con el peso del equipo.

Tras cinco fechas disputadas, el equipo que dirige César Farías es octavo con cuatro puntos, por lo que cada día se ve más posible el sueño de ir a una Copa del Mundo.

Luego de la suspensión de las Jornadas 5 y 6 de las Eliminatorias sudamericanas para marzo del 2021, Bolivia regresó al ruedo y venció 3-1 a Venezuela en la Fecha 7 y le sacó un puntazo de oro en Chile en Santiago. Ahora le toca jugárselo todo en el Grupo A de la Copa América.

A continuación, en Goal te presentamos todo lo que debes saber del representativo de cara a su compromiso continental.

FIGURA

Los años pasan y Marcelo Moreno Martins sigue siendo el líder de la Verde. Milita en el Cruzeiro de la segunda división de Brasil, teniendo la responsabilidad de concretar las llegadas que genere el equipo. 25 dianas lo convierten en el artillero máximo, y con 83 partidos está a 19 de Ronald Raldes, el que más participó.

PLANTEL

Arqueros: #1 Carlos Lampe (Always Ready), #23 Javier Rojas (Bolívar) y #12 Rubén Cordano (Bolívar).

Defensas: #2 Jairo Quinteros (Bolívar), #4 Luis Fernando Haquín (Deportes Melipilla), #3 José Sagredo (The Strongest), #8 Diego Bejarano Ibáñez (Bolívar), #27 Óscar Leandro Ribera (Blooming), #19 Jorge Enrique Flores (Always Ready), #26 Luis Barbosa (Aurora) y #5 Adrían Jusino (AE Larissas).

Volantes: #17 Roberto Carlos Fernández (Bolívar), #21 Erwin Júnior Sánchez (Blooming), #13 Diego Wayar (The Strongest), #6 Leonel Justiniano (Bolívar), #16 Erwin Mario Saavedra (Bolívar), #14 Moisés Villarroel (Willstermann), #20 Henry Vaca (Oriente Petrolero), #15 Boris Céspedes (Servette) y #20 Ramiro Vaca (The Strongest).

Delanteros: #9 Marcelo Moreno Martins (Cruzeiro), #25 Jeyson Chura (The Strongest), #7 Juan Carlos Arce (Always Ready), #18 Gilbert Álvarez (Wilstermann), #24 Jaume Cuéllar (SPAL) y #11 Rodrigo Luis Ramallo (Always Ready).

🇧🇴⚽Llegamos con la ilusión más intacta que nunca y con la certeza de que el trabajo nos permitirá llegar a nuestro objetivo💪🏽



👤Te presentamos a los 27 jugadores de @laverde_fbf que disputarán la CONMEBOL #CopaAmérica 2021🏆



#ALaVerdeSiempre ❤️💛💚 pic.twitter.com/1RQFLPzHLB — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) June 11, 2021

Eliminatorias:

Para los partidos de Eliminatorias🏆



🇧🇴CONOCE A LOS 26 SELECCIONADOS QUE ENFRENTARÁN A @SeleVinotinto Y @LaRoja ⚽



⚠️Entérate, aquí🔽https://t.co/PoPmSZXjYV pic.twitter.com/dAOPvJPJNC — LA VERDE 🇧🇴 (@laverde_fbf) May 26, 2021

POSIBLE XI INICIAL

Farías colocaría a los siguientes: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Jairo Quinteros y José Enrique Flores; Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce, Ramiro Vaca, Diego Wayar, Rodrigo Luis Ramallo y Marcelo Moreno. También volvió a estar disponible Erwin Saavedra, suspendido contra Chile en la Eliminatoria.

CUERPO TÉCNICO

Técnico: César Farías