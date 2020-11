Pol Fernández se va de Boca

Al volante se le vence el préstamo y, tal como aseguró su padre unas horas antes, el club informó que no seguirá formando parte del plantel de Russo.

La ausencia de Pol Fernández en los primeros dos partidos de la Copa Liga Profesional encendieron las alarmas: ¿por qué no juega? El ex-Racing era una fija para Miguel Ángel Russo, habiendo disputado 13 de los 14 partidos de Boca en el año, previos al retorno de la actividad en el plano local, como titular. Sin embargo, el club confirmó a través de un comunicado que el jugador no seguirá. ¿Qué pasó?

Como desde el Xeneize no se comunicó ninguna lesión, los rumores comenzaron a correr y fue el propio padre del futbolista, a su vez representante, quien confirmó una información que claramente estaba vinculada a esta repentina desaparición de las canchas: "Por el momento no vamos a seguir, no vamos a firmar la renovación. Él tiene que volver a , esperaremos a que pase este tiempo”.

Pol está a préstamo, su contrato se termina el 31 de diciembre y tiene una opción de compra de siete millones de dólares, la cual Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol no estaban dispuestos a abonar. Así las cosas, se le había ofrecido una extensión de la cesión por un año más con la promesa de adquirir su pase cuando ingresara el dinero por el traspaso de Iván Marcone. Este ofrecimiento, que en principio tenía el visto bueno de la institución mexicana, es lo que descartó el entorno del jugador.

Horas después de las palabras del padre del futbolista, Boca aclaró la situación con un comunicado oficial en el que confirma que se terminó el segundo ciclo de Fernández en el club. "Si bien el club tenía acordada con el Cruz Azul de una opción de compra que vence el 31 de diciembre, en los últimos días el jugador comunicó que no quería continuar en la institución". Por tal motivo, ante la voluntad expresada por el jugador, Boca no hará un esfuerzo de compra tan grande, por lo que ha tomado la decisión de no hacer uso de la opción vigente. Aclarado esto, Boca le desea a Guillermo Fernández muchos éxitos en su etapa futura y le agradece su aporte profesional durante este 2020", reza la publicación firmada por el Consejo de Fútbol encabezado por Riquelme.

Aunque Pol debería regresar a la Máquina Cementera, en donde jugó 15 partidos a lo largo del segundo semestre del 2019,según informó el periodista Leandro Buonsante en Twitter, el ex- seguirá su carrera en elequipo en el que tomará las riendas otro argentino que lo conoce muy bien del paso de ambos por Avellaneda: el Chacho Coudet.