Contrato, cláusula y futuro de Pol Fernández: ¿se queda en Boca o vuelve a Cruz azul?

Al volante se le vence el préstamo y su padre aseguró que no extenderán el vínculo con el Xeneize. ¿Habrá acuerdo o volverá a México?

La ausencia de Pol Fernández en los primeros dos partidos de la Copa Liga Profesional encendieron las alarmas: ¿por qué no juega? El ex-Racing era una fija para Miguel Ángel Russo, habiendo disputado 13 de los 14 partidos de Boca en el año, previos al retorno de la actividad en el plano local, como titular. ¿Qué pasó?

Como desde el Xeneize no se comunicó ninguna lesión, los rumores comenzaron a correr y fue el propio padre del futbolista, a su vez representante, quien confirmó una información que podría vincularse con esta repentina desaparición de las canchas: "Por el momento no vamos a seguir, no vamos a firmar la renovación. Él tiene que volver a , esperaremos a que pase este tiempo”.

Pol está a préstamo, su contrato se termina el 31 de diciembre y tiene una opción de compra de siete millones de dólares, la cual Juan Román Riquelme y su Consejo de Fútbol no estarían dispuestos a abonar. Así las cosas, se le había ofrecido una extensión de la cesión por un año más con la promesa de adquirir su pase cuando ingresara el dinero por el traspaso de Iván Marcone. Este ofrecimiento, que en principio tenía el visto bueno de la institución mexicana, es lo que descarta el entorno del jugador.

Por ahora, entonces, deberá regresar a la Máquina Cementera, en donde jugó 15 partidos a lo largo del segundo semestre del 2019. Su futuro allí, claro, estará en manos de Robert Siboldi, con quien jugó muy poco y hasta llegó a haber rumores de un conflicto entre ambos debido a su poca participación. "Nunca lo pudimos ver al cien por ciento, pero siempre estuvo dentro de la consideración", aclaró el DT uruguayo en su momento.

La pelota, entonces, la tiene Fernández, quien deberá definir qué es lo que desea para su carrera: si volver a apostar al equipo que lo vio campeón hace unos meses o regresar a la en busca de revancha.