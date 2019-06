¿Contra quién jugaría la Selección chilena en las semifinales de la Copa América 2019?

El equipo de Reinaldo Rueda ya piensa en el posible adversario para la siguiente ronda del torneo en Brasil. Primero tendrá que superar a Colombia.

La entra en etapas decisivas para la Selección chilena. El equipo de Reinaldo Rueda debutó con triunfo sobre su par de , con un contundente marcador 4-0 en el Estadio Morumbí, y venció 2-1 a para asegurarse la clasificación a los cuartos de final.

Sin embargo, cayó ante , en el cierre de la fase grupal, por lo que quedó segundo en su zona y tendrá que medirse ante buscando instalarse en semifinales. El conjunto cafetero terminó en el primer lugar del Grupo B, con puntaje perfecto, tras victorias sobre , 0-2, , 1-0 y ante , por la mínima.

GRUPO C PJ PG PE PP PTS Uruguay 3 2 1 0 7 3 2 0 1 6 Japón 3 0 2 1 2 Ecuador 3 0 1 2 1

POSIBLE RIVAL

Cuartos de final

vs Paraguay

Argentina vs

Colombia vs Chile

Uruguay vs. Perú

Si La Roja supera al cuadro cafetero, el rival en semifinales saldrá del duelo entre Uruguay y Perú, el cual se disputaría el miércoles 3 de julio en el Arena Gremio desde las 20:30 horas.

Semifinales

2 de julio de 21:30 Ganador P19 vs. Ganador P21 Estadio Mineirão, Belo Horizonte (Partido 23)

3 de julio de 21:30 Ganador P20 vs. Ganador P22 Arena do Grêmio, Porto Alegre (Partido 24)

Tercer puesto

El artículo sigue a continuación

6 de julio de 16:00 - Perdedor P23 vs. Perdedor P24 Arena Corinthians, São Paulo

Final

7 de julio de 17:00 - Ganador P23 vs. Ganador P24 Estadio Maracanã, Río de Janeiro