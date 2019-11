Confirman continuidad de Oribe Peralta en Chivas

La directiva contempla al veterano delantero para ser parte de su plantel en el Clausura 2020.

Ricardo Peláez , director deportivo de , aseguró que Oribe Peralta seguirá formando parte de la plantilla de Luis Fernando Tena para el próximo torneo, pese a que existían rumores que indicaban que podía salir.

“ Lo conozco (a Oribe). A Mier de ese momento (Mundial de 2014), conozco a Miguel Ponce, a todos, unos de cerca, otros de lejos. He hablado con ellos, he tenido pláticas importantes con el cuerpo técnico, he tenido tiempo para estar cerca de ellos, observar fortalezas y debilidades, tomar las mejores decisiones y que Chivas recupere el camino. Oribe se queda ”, dijo.

El Cepillo tiene contrato con Chivas hasta final de julio de 2021 y no pudo anotar gol en el Apertura 2019, donde fue relegado a la banca para dar lugar a Alexis Vega.

Peláez aseguró que Chivas deberá volver a ocupar la posición que tiene América en estos momentos como máximo ganador. “Estamos trabajando fuerte para tener un plantel con calidad y cantidad. Lo vamos a lograr, para eso vamos a trabajar fuerte”.