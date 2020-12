Conte explicó por qué Alexis Sánchez juega tan poco

El entrenador del Inter no se cuestionó sus decisiones tras otorgarle una titularidad en toda la Champions League al tocopillano.

"Hubiéramos estado muy desequilibrados, y luego estaba Lautaro que se había quedado sin energía y en el mediocampo estábamos justos". Así justificó Antonio Conte la prácticamente nula participación que le otorgó a Alexis Sánchez en el partido decisivo de contra el en Giuseppe Meazza.

El Nerazzurri perdió toda opción de continuar en Europa merced a su 4º lugar en el grupo de la muerte en el que celebraron y . Sánchez, comprado y con un contrato largo, jugó 15 de sus 110 minutos reglamentarios en el sexto compromiso, y lejos de aportar desorden sí equilibró el ataque como eje y definió dos veces ya ubicado como delantero, pero el reloj le jugó en contra como siempre.

El adiestrador interista había adelantado que lo veía al goleador histórico de más para los desafíos contra equipos "de menor nivel", y en el momento de buscar el paso a la siguiente ronda no logró concretar con el tridente Lukaku, Lautaro y Barella. 5 minutos -de los 15- de Sánchez Sánchez los ofició en el eje del ataque. El 3-5-2 para el ex es prácticamente inamovible y vuelve a correr desde atrás el nacido en Tocopilla, que no logró despuntar cuando le tocó ser el último de los protagonistas, caso contrario al de Bologna del último fin de semana.

