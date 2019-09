Conte: "Alexis no es un jugador cualquiera y tarde o temprano será del inicio"

El entrenador del Inter confía en la capacidad de Sánchez pero aún necesita recuperarle su "nivel perdido".

Inter vuelve a la cancha, esta vez a la del Luigi Ferraris para visitar a por la sexta jornada de la , y bien podría hacerlo con Alexis Sánchez entre los titulares, delantero que suma apenas diecisiete minutos en la campaña y una suplencia ante el Slavia de Praga por la .

"Es un jugador de nivel y tarde o temprano lo veremos desde el inicio. Ante lo hizo bien cuando ingresó y se vio rápidamente que no es un jugador cualquiera", explicó Antonio Conte en la conferencia de este viernes.

Cómo ver el Samp - Inter

A la declaración anterior agregó que "necesitamos que vuelva a su mejor nivel" y que "depende de nosotros encontrarle el brillo perdido en los últimos dos años", aunque confirmó que "no sé que más decir, siempre me preguntan por él". Sin confirmarlo entre los once, con y en el horizonte más próximo del Nerazzurri, el chileno tiene opciones reales de estar en el equipo estelar por sobre Matteo Politano o Romelu Lukaku, titulares en el Meazza el miércoles.