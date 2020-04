Consejo de Redknapp a Kane: “Si el Real Madrid o el Barcelona llaman a su puerta, debería considerar un traspaso”

El ex entrenador del delantero inglés en el Tottenham le aconseja no salir al Manchester United, uno de sus posibles destinos.

Harry Redknapp, ex entrenador de Harry Kane en el , le ha aconsejado a su ex dirigido no fichar por el , al tiempo que le ha sugerido valorar un traspaso al o al .

“Si el Real Madrid o el Barcelona llaman a su puerta, debería considerar un traspaso”, dijo Redknapp a la radio británica Talksport. Y agregó: “Encajaría a la perfección en el Manchester United y en cualquier equipo, pero ahora mismo el United no es mejor que el Tottenham. No hay mucha diferencia entre ellos, están intentando meterse en la ”.

Por otro lado, Redknapp está seguro de que solamente una “oferta loca” podría hacer cambiar de estrategia al Tottenham respecto a su futbolista estrella, a quien no quieren vender salvo una propuesta mareante que convierta al espigado delantero en el fichaje más caro de la historia.

De acuerdo con 'Daily Mail', los Spurs ya habrían tasado a Kane para traspasarle a cualquier club que pregunte por él. ¿El precio? Unos 227 millones de euros que convertirían al atacante en el fichaje más caro de siempre, superando los 222 'kilos' que pagó el Paris Saint-Germain para sacar a Neymar del FC Barcelona en 2017.