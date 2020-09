CONMEBOL respondió el reclamo de Libertad por los positivos de Boca

"Indignación, repudio y absoluta preocupación", fue lo que expresaron los directivos de Libertad tras enterarse de la noticia: Boca podrá viajar hacia Paraguay con aquellos jugadores que dieron positivo en el último testeo y también estarán habilitados para jugar. Pero el Gumarelo no se quedó solo con el reclamo y comunicó que no le permitirá el ingreso al estadio aquellos que testeen positivo aunque estén habilitados, por lo que CONMEBOL debió salir a explicar los motivos de su decisión.

En principio, la entidad aclaró que no hubo un cambio en los protocolos por pedido de ninguna institución y, luego, advirtió que "las resoluciones y normativas de las autoridades de cada país tienen prevalencia sobre cualquier disposición de la CONMEBOL", haciendo referencia a la habilitación recibida en el Xeneize por el gobierno paraguayo. "Permitir o no el ingreso de personas a su territorio es obviamente una prerrogativa de cada gobierno, así como las exigencias requeridas para ello", aclararon.

Además, especificaron los motivos por los cuales Russo podrá usar a esos futbolistas en el partido del próximo jueves:

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y el Centers for Disease Control and Prevention de EEUU, hacen una clara diferenciación entre los PCR (+) de quienes están cursando la enfermedad y pueden contagiar a otros y los PCR (+) de quienes superaron la enfermedad, los cuales SON CONSIDERADOS RECUPERADOS Y YA NO CONTAGIAN.

El documento de Recomendaciones médicas para entrenamientos, viajes y competiciones de la CONMEBOL incorporó esta noción al definir en la página 19, bajo el título “Recomendaciones”, en el tercer párrafo del punto 1: “En las personas asintomáticas, el aislamiento y otras precauciones PUEDEN CESAR 10 DÍAS DESPUÉS de la fecha de su primera prueba RT-PCR (+) para RNA del SARS-Cov-2”.